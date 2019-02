Al Govern de Mariano Rajoy, "en contra del que de vegades es publica", hi havia persones "més de centre i centristes" del que es podria pensar, amb "un alt interès en la conciliació, en evitar el xoc institucional" entre l'Executiu central i les institucions catalanes, que va arribar al seu punt més àlgid a la declaració unilateral d'independència (DUI ) del Parlament de Catalunya, el 27 de setembre de 2017, i la posterior aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Aquestes persones, però també polítics del PSOE i altres "interlocutors polítics, religiosos o del món de l'empresa" van mantenir negociacions -"aproximacions"- amb dirigents independentistes a contrarellotge, "sense publicitat", "per evitar el despropòsit", "que això acabés malament". És a dir, que hi hagués una declaració d'independència que pogués resultar "ofensiva, inflamatòria", encara que no tingués "repercussió penal". Indirectament, a més, sí dona entitat a aquesta DUI, a la que tots els seus companys s'han referit com a "política" o simbòlica.

Aquest és el relat de l'exconseller d'Empresa de la Generalitat de Catalunya Santi Vila, que aquest dijous ha contestat les preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat com a processat en la causa que enjudicia la Sala Penal del Tribunal Suprem. Ha estat molt crític amb el Govern del qual va formar part, però sempre distanciant-se dels fets: "El que ha passat a Catalunya és impropi d'una societat avançada com la catalana. Hauríem d'haver fet les coses d'una altra manera".



"Tots podíem haver estat més responsables", apuntava, en resposta a les preguntes del fiscal Fidel Cadena, amb relació a la violència de les càrregues policials de la consulta de l'1 d'octubre. El seu relat, a més, contrasta notablement amb el de la resta de processats, especialment de l'exvicepresident Oriol Junqueras, que en el seu interrogatori va insistir que en tot moment el Govern va intentar negociar, per topar-se amb la "cadira buida" de l'Executiu de Rajoy. "Vam mantenir sempre vies de diàleg obertes", tot i que "no va saber ni nosaltres vam saber" crear el necessari "clima de confiança", afirmava Vila.

La seva pròpia permanència al Govern va ser valorada per l'Executiu a Madrid, com una confirmació que hi havia divisió en relació amb la DUI: "Si ets al Govern segur que hi ha esperança, segur que hi ha molts que esteu conjurats perquè això no acabi malament", li van traslladar, sempre segons la seva versió.



Vila va dimitir del seu càrrec "frustrat" ​​per les discrepàncies al Govern sobre l'1- O el 26 d'octubre, poc abans que el Parlament votés la DUI.



De fet, sosté que va dimitir perquè, després d'haver format part del grup d'"interlocutors" que van prendre part en aquesta "aproximació política", i quan s'havia forjat la convicció que no hi hauria declaració unilateral, "al final el que havíem acordat discretament es va torçar per l'alt clima de tensió".



L'exconseller d'Empresa s'enfronta a una petició de presó de 7 anys per malversació i desobediència. Ha estat criticat pels seus -"Molt criticat"- per distanciar-se del procés, i avui ha respost a la fiscal de l'Esatat, Rosa María Seoane que, si pogués tornar enrere, "s'haurien fet les coses de manera molt diferent". "Hauríem canalitzat el conflicte d'una altra manera", incidia.

L'1-O, un dia "més desgraciat i trist"



"Fins l'últim segon", deia Vila, estava convençut que no se celebraria l'1-O. Va acabar tenint lloc i va ser "molt desgraciat i trist". "És una ferida que ens acompanyarà tota la vida haver vist les càrregues policials, senyores pels terres. Tots podríem haver estat més responsables", apuntava.



En la seva opinió, el referèndum de l'1-O va mutar de ser una consulta a "una gran mobilització política", a la qual no reconeix l'entitat de referèndum. Les diferències sobre com reconèixer-ho, a més, es van donar també en la resta del Govern. "Uns reconeixien l'1-O com una mobilització que obligava. Uns altres estàvem convençuts que era un moviment molt important en el qual més de dos milions de persones volien la independència, però també hi havia més de dos milions de catalans que s'havien quedat a casa i no se sentien interpel·lats". "Alguns consideràvem que l'obligació del Govern era ser el Govern de tots", postil·lava.

D'altra banda, en prop d'hora i quart de declaració Vila també ha negat que s'usés diners públics per a la consulta de l'1-O, i s'ha alineat amb els seus companys de banqueta per incidir que no es van saltar al Tribunal Constitucional. "Quan la llei del referèndum va ser immediatament suspesa, ni jo ni cap dels meus companys de Govern prenem cap decisió sobre la llei", ha dit.



També ha criticat a Llei de Transitorietat Jurídica aprovada pel Parlament el 7 de setembre de 2017 -"Ni un alumne de primer de Dret l'hauria assumit"-. Per criticar, Vila fins i tot ha afirmat que el Govern va ser incapaç "de gestionar emocionalment" la situació en la qual es trobava, i que va acabar cedint a les exigències abocades en xarxes socials, en referència a les crítiques a l'expresident Carles Puigdemont per no atrevir-se a declarar la independència de manera unilateral. "Som aprenents de mag davant la pressió de les xarxes socials", assegura haver-li transmès a Puigdemont abans de dimitir.