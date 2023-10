Julio Manrique serà el nou director del Teatre Lliure a partir de l'1 de febrer del 2024 i durant cinc anys. L'actor i exdirector del Teatre Romea substituirà Juan Carlos Martel i comptarà amb Francesc Casadesús, fins ara director del Festival Grec, com a assessor a la direcció. Així ho ha decidit el ple del patronat de la Fundació Teatre Lliure que s'ha celebrat aquest dimecres.

En un comunicat, el Teatre Lliure ha explicat que s'ha apostat per Manrique "per la seva destacada experiència professional en el món de les arts escèniques i en la creació de projectes artístics". "Estem convençuts que la seva experiència i les seves capacitats seran un valor afegit per a la fundació en els propers anys i contribuiran a enriquir encara més el nostre propòsit com a teatre d'art per tothom", han comentat.

Manrique és una de les cares més conegudes del teatre i l'escena audiovisual en català

Manrique és una de les cares més conegudes del teatre i l'escena audiovisual en català, sobretot com a intèrpret, però també com a director d'obres i fundador de la productora teatral La Brutal. L'avalen diversos Premis Butaca, de la Crítica i Max. També ha dirigit obres com American Buffalo (David Mamet), Coses que dèiem avui (Neil LaBute), Santa Nit (Cristina Genebat), L'ànec salvatge (Henrik Ibsen), E.V.A (Marc Artigau, Cristina Genebat i Julio Manrique) i La habitación de al lado (Sarah Ruhl).



Com ja es va anunciar, Juan Carlos Martel deixarà de ser director del Teatre Lliure a partir del 31 de gener de 2024 per raons que tenen a veure amb la manca de "condicions" per continuar amb el seu projecte. Manrique assumirà el càrrec a partir de l'1 de febrer de l'any que ve i fins al 31 de gener del 2029, prorrogable a 3 anys. La retribució anual serà de 108.000 euros bruts i podrà programar un màxim de dos espectacles seus a l'any.

El procés de selecció s'ha fet a través d'un concurs públic al qual s'han presentat onze candidatures, prèviament triades per una comissió de valoració.