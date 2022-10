Junqueras, Aragonès, Rovira i Vilalta encapçalen l'única candidatura a la nova executiva d'ERC

El president d'ERC, Oriol Junqueras, i el president del Govern, Pere Aragonès, han encapçalat aquest diumenge la presentació de l'única candidatura que es presentarà per a la renovació de l'executiva del partit. Els militants de la formació votaran de forma telemàtica el pròxim 6 de novembre la nova direcció que, a més d'Aragonès i Junqueres, inclou la renovació d'altres dirigents actuals com la secretaria general, Marta Rovira, o la portaveu Marta Vilalta.



En declaracions a la premsa des de la seu del partit, Aragonès ha apostat per "reforçar" ERC mentre que Junqueras ha afirmat que el pròxim Congrés Nacional del partit servirà per "encarar de la millor manera possible la nova etapa de la política catalana".

Segons s'ha conegut aquest diumenge, Junqueras i Rovira encapçalen la candidatura per a l'Executiva Nacional renovant-se al capdavant del partit, que lideren des de fa més d'una dècada. A la candidatura, denominada "Més republicanisme, més llibertat", també optaran a la reelecció el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com a Coordinador Nacional d'Esquerra Republicana, així com la secretària general adjunta i portaveu dels republicans, Marta Vilalta.



De la llista de noms de la candidatura a l'executiva n'han sortit dos de la direcció actual, Juli Fernández i Meritxell Serret, que han entrat recentment al Govern. En aquest sentit, Vilalta ha agraït la tasca feta pels membres de l'actual executiva que l'han abandonat per encarar noves responsabilitats al govern o la política municipal del partit.

A l'agost ERC va aprovar avançar el Congrés Nacional del partit, previst inicialment per al 2023, a la tardor d'enguany

Aquest mes d'agost ERC va aprovar avançar el Congrés Nacional del partit, previst inicialment per al 2023, a la tardor d'enguany. El procés congressual s'iniciarà el 6 de novembre amb la votació per renovar la direcció i, a principis de l'any vinent es concretarà la celebració de la sessió plenària del partit per tal d'actualitzar els documents estratègics de l'organització.



Més enllà de Junqueras, Rovira, Aragonès i Vilalta a la candidatura s'integraran com a vicesecretaris generals de diferents àrees, Jordi Roig (Recursos, Finances i Gerència), Marc Colomer (Comunicació i Estratègia), Raquel Sans (Feminismes i LGTBI), Adriana Delgado (Partit Obert i Moviments Socials), Eloi Hernàndez (Coordinació Institucional), Lluís Salvadó (Coordinació Interna), Marta Vilaret (Drets, llibertats i lluita Antirepressiva), Raül Romeva (Prospectiva, Agenda 2030 i Transició Ecològica), Sara Bailac (Acció Política i Sectorial) i Jordi Solé (Relacions Internacionals).

La llista també compta amb secretaries encapçalades per Eva Baró (Gestió del coneixement), Kènia Domènech (Afiliació), Marta Molina (Moviments Socials), Oriol López (Mobilització i Coordinació Municipal), Pau Morales (Organització), Alba Camps (Política Municipal i Projectes Transversals), Laia Cañigueral (Coordinació de Política Supramunicipal), Marta Rosique (Coneixement i Justícia Global), Jordi Castellana (Política Econòmica i Coordinació Sectorial), Enric Marin (Educació i Cultura), Chakir El Homrani (Política del Treball i Seguretat) i Agnès Rotger (Drets socials i ciutadania).