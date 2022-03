Junqueras defensa que ERC no té cap por al diàleg perquè "la negociació per la independencia arribarà segur"

Esquerra Republicana de Catalunya ha tancat aquest diumenge la seva Conferència Nacional aprovant gairebé per aclamació la ponència marc que ha de servir per fixar l’estratègia del partit en els pròxims anys. Però que també és la base per afrontar el pròxim cicle electoral que comença amb les eleccions municipals de 2023, on ERC es fixa l’objectiu d’ampliar la victòria del 2019 assumint l’alcaldia de Barcelona i ampliant la representació a l’àrea metropolitana de Barcelona.

La ponència ‘Escrivim el futur republicà’ ha estat aprovada per un 97,23% dels militants

La ponència ‘Escrivim el futur republicà’ ha estat aprovada per un 97,23% dels gairebé 700 militants que van participar en la Conferència Nacional aquest diumenge -en total 1.200 inscrits els dos dies-. De fet, es pot dir que la ponència va ser aprovada per aclamació amb només 7 vots en contra. Una mostra de musculatura política per part d’ERC, però també de la gran cohesió interna de què gaudeix Esquerra en l’actualitat. El text aposta per la negociació amb el Govern espanyol per forçar la materialització del dret a l’autodeterminació de Catalunya i per assolir una amnistia de tots els processats. La militància ha incorporat però la necessitat de concretar un calendari de la negociació, uns objectius i que es reti comptes al partit de la marxa de la taula de negociació entre governs. I també un gran nombre d’objectius estratègics per realitzar des del Govern que presideix el republicà Pere Aragonès per afrontar una profunda transformació del país.

Junqueras amb crosses i ovacionat

El protagonista d’aquesta última jornada de la Conferència Nacional ha estat el president d’Esquerra, Oriol Junqueras, que no va poder participar en l’obertura de diumenge. Junqueras ha estat rebut amb una forta ovació a la seva entrada en el recinte de la Farga de l’Hospitalet de Llobregat, plena de gom a gom, que va saludar amb el puny alçat, malgrat la dificultat per les crosses amb què s’ajudava a caminar per una recent intervenció quirúrgica. No es pot oblidar que aquest és el primer gran esdeveniment intern d’Esquerra des de que el president del partit va ser alliberat de la presó. Junqueras va fer un contundent discurs davant la militància, però també d’una àmplia representació de sindicats, entitats i partits de Catalunya; de la resta de l’Estat amb especial participació de formacions polítiques basques i gallegues, però també amb missatges de suport de formacions internacionals des d’Alemanya a Portugal, passant per Irlanda.

Junqueras: "La negociació acabarà arribant segur encara que només sigui per decidir el repartiment d'actius i passius entre la nova República i el regne d'Espanya"

El president d'ERC ha reivindicat amb vehemència la taula de negociació entre els Govern català i l’espanyol. La negociació, ha assegurat Junqueras, "acabarà arribant segur encara que només sigui per decidir el repartiment d'actius i passius entre la nova República i el regne d'Espanya". Junqueras creu que davant aquesta certesa el millor camí és arribar-hi "preparats" i defensar el diàleg "en tots els àmbits que sigui possible". I aposta per la negociació ja sigui a la taula entre governs o, si no prospera, amb la comunitat internacional.

Independència i justícia social

"La nostra aspiració d’esdevenir un Estat independent és indestriable de la defensa dels drets civils i polítics, dels drets humans", ha assegurat. "La construcció de la República és indestriable d’aquests drets", ha reafirmat Junqueras. Per tot això ha manifestat que a ERC no li fa "cap por" sinó que "ens fa sentir orgullosos" defensar "els nostres principis la nostra voluntat i convicció a tots els fòrums de negociació que tinguem a l’abast", perquè s’ha mostrat convençut de poder aconseguir la República catalana. Una asseveració amb to èpic que ha despertat els crits d’independència de l’auditori. Tot afegint: "Som independentistes perquè som republicans i som republicans perquè som demòcrates".

Junqueras: "Com més gent ens acompanyi dins del nostre país i arreu del món, millor"

En aquest context, el líder republicà demana arribar-hi preparats: "Com més gent ens acompanyi dins del nostre país i arreu del món, millor". En aquest sentit, Junqueras recorda que a Europa l'independentisme és escoltat quan parla en termes de drets humans, lluita antirepressiva, amnistia, democràcia o dret a vot: "Sempre hi trobem més proximitat".

Junqueras també ha fet referència a la invasió russa a Ucraïna per parlar de la situació a Catalunya i afirma que no aprendre del dolor i les experiències d'aquesta guerra "empobrirà terriblement" la societat. El president d'ERC recorda que Catalunya també va ser envaïda per l'exercit franquista i els aliats nazis i feixistes i afirma que el moment actual és "infinitament més fàcil".

"No tenim cap dret a no culminar el camí de la llibertat, de la justícia social"

En aquest sentit, el president republicà ha demanat a la militància que surti "a guanyar" per honorar la memòria dels que els han precedit i assolir "una nació orgullosa i completa que s'alci per reivindicar els seus drets". "El repte al qual ara ens enfrontem és infinitament més fàcil que el repte al qual es van enfrontar els que ens han precedit", ha assegurat Junqueras. "No tenim cap dret a no culminar el camí de la llibertat, de la justícia social. D'una República lliure i d'un camí cap a la independència com a expressió democràtica de la plenitud dels drets civils, polítics i socials de la nostra societat", ha defensat. En un to enfervorit, Junqueras ha aixecat l’auditori amb un crit final de "fins a la victoria sempre", puny alçat i corsa també en alt.

Precedit per Malta Vilalta

La intervenció de Junqueras va estar precedida per la de la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, que també va defensar que el diàleg és "la via per guanyar" mentre s'amplien consensos i s'impulsen "polítiques republicanes per a la gent". Vilalta crida a beure dels aprenentatges de l'1-O pel que fa a la "unitat estratègica" i la "suma de complicitats" en l'àmbit internacional.

Vilalta: "Volien fer-nos por però seguirem lluitant per totes les vies democràtiques malgrat la seva repressió"

Pel que fa a la negociació, la líder republicana creu que l'amnistia i l'autoderminació han de ser conceptes irrenunciables perquè cap altre independentista s'hagi d'enfrontar als tribunals pel fet de ser-ho, així com també per la seva ineficàcia: "Volien fer-nos por però seguirem lluitant per totes les vies democràtiques malgrat la seva repressió".

La cloenda de la Conferència nacional ha servit per tancar la commemoració del 90 aniversari d’Esquerra Republicana que Junqueras ha agraït a la militancia per no incloure "ni una sola taca de corrupció". I s’ha homenatjat els militants més veterans del partit.