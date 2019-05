Junqueras demana a la Mesa del Congrés que reconsideri la suspensió dels diputats presos

El diputat d'ERC al Congrés i candidat a les eleccions europees, Oriol Junqueras, ha demanat a la Mesa del Congrés que reconsideri i deixi sense efecte la seva suspensió com a diputat de la Cambra i la dels diputats de JxCat, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull.



En un escrit presentat aquest dissabte, també ha sol·licitat a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que "adopti immediatament quantes mesures siguin necessàries per a salvaguardar els drets i prerrogatives" dels parlamentaris suspesos.



La Mesa del Congrés va acordar el divendres la suspensió com a diputats dels quatre presos preventius pel procés independentista electes després d'un informe dels serveis jurídics de la institució, decisió que no va ser unànime, ja que els dos diputats d'Unidas Podemos van sol·licitar més temps i van mostrar el seu desacord.

ERC veu extralimitació de funcions



A l'escrit, també signat pel diputat d'ERC Gabriel Rufián, Junqueras rebutja que el Congrés els suspengués en aplicació de l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (Lecrim) -que estableix la suspensió per a orocessats empresonats provisionalment per delictes comesos per "persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels-.



El líder d'ERC considera que la Mesa del Congrés s'ha extralimitat en les seves funcions en donar "aplicació a una norma de naturalesa processal sense que hi hagi hagut cap comunicació a la Cambra per part de l'òrgan jurisdiccional que està en coneixement del procés". A més, indica que la Mesa ha assumit "facultats jurisdiccionals que de cap manera li corresponen d'acord amb el que s'estableix reglamentàriament".

Suspensió sense suplicatori

També recorda que PP, Cs i Vox no van demanar la suspensió d'acord l'article 384 bis de la Lecrim, sinó en virtut de l'article 21.1.2 del Reglament del Congrés que estableix la suspensió d'un diputat quan "concedida per la Cambra l'autorització objecte d'un suplicatori i ferm l'ordre de processament, es trobés en situació de presó preventiva i mentre duri aquesta".



Sobre aquest segon precepte, també rebutja que sigui aplicable perquè no concorre el requisit d'haver concedit el suplicatori, després que el Tribunal Suprem considerés que "no escau sol·licitar autorització a les cambres legislatives" per prosseguir amb el judici als electes pel procés sobiranista, entre ells el propi Junqueras, Rull, Sànchez i Turull.