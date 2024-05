Junqueras demana un sprint final per "girar les enquestes" i manté la incògnita sobre els pactes de després del 12M

Amb una Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) assentada, segons la gran majoria dels sondejos, en la tercera posició en la carrera cap al 12 de maig, Oriol Junqueras ha pujat aquest dimarts al matí a la muntanya de Montjuïc, a la ciutat de Barcelona, per animar els seus votants a "girar les enquestes". A ERC saben que hi ha una part important de l'electorat que encara està indecís i, per tant, consideren crucials els últims dies de campanya.

Volen evitar que el 12 de maig sigui un tête à tête entre Salvador Illa i Carles Puigdemont. "No recordo cap eleccions en les quals les enquestes hagin dit que anàvem a guanyar", ha subratllat el president de la formació, envoltat de diverses figures importants pels republicans com l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell; la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, o el diputat al Congrés Francesc Marc Àlvaro.

Junqueras ha parlat sota "el sol primaveral" de la ciutat comtal sobre la "pluralitat i la diversitat" de Catalunya i ha assegurat que el seu partit és el que millor les representa. Aquest ha estat el fil conductor de la seva intervenció, l'única del matí.

Preguntat pels pactes, ha jugat precisament amb aquesta idea. "El soci preferent d'ERC és la ciutadania de Catalunya", ha remarcat sense aclarir la incògnita sobre quin seria l'acord pel qual es decantaria el seu partit. Però és gairebé una certesa que el 12M obligarà a Junqueras, Pere Aragonès i companyia a entendre's o bé amb Illa, o bé amb Puigdemont si volen evitar un bloqueig electoral.

Junqueras ha insistit en el fet que "ERC vol semblar-se a la gent a la qual vol representar" i ha posat com a exemple d'aquesta voluntat la confluència en les files de la formació de gent de diverses sensibilitats polítiques —ha posat com a exemples Iniciativa, Podemos o el PSC— o de persones que arriben a Esquerra "des del món sindical, l'universitari o del periodisme".

PP i PSOE, al mateix sac

El líder d'ERC ha esquitxat els prolegòmens de l'acte, fora de càmera, amb alguns apunts sobre la història de Barcelona, tot aprofitant les vistes privilegiades des del Mirador de l'Alcalde, on ERC ha citat els mitjans de comunicació. Ha aprofitat per recordar, entre altres coses, la teoria més acceptada i difosa sobre l'origen del nom del mont Montjuïc, "Muntanya dels jueus"; o els diversos dubtes que van tenir els romans a l'hora de triar on posar la ciutat de Barcelona.

Ja posat en matèria, ha hagut de respondre preguntes sobre el suport que el candidat del PP Alejandro Fernández ha ofert públicament a Salvador Illa per allunyar l'independentisme de les institucions. Junqueras ha assegurat que no és res que el sorprengui: "PP i PSOE han pactat moltes vegades i moltes d'elles en contra de les classes treballadores d'aquest país".

El rellotge avança i les enquestes no somriuen a ERC. Sí que donen a la formació, en canvi, la clau del Govern, encara que ni Junqueres ni Aragonès volen sentir a parlar-ne. De moment, es concentren en "girar les enquestes" i en mobilitzar el seu electoral. El final de la campanya s'apropa i els partits es veuen obligats, en aquest punt, a esprintar.