Junqueras demana al TC que li suspengui la inhabilitació pel "dany irreparable" contra els seus drets polítics

La defensa del president d'ERC, Oriol Junqueras, ha presentat al Tribunal Constitucional (TC) un escrit per demanar que li suspengui la pena de 13 anys d'inhabilitació. Denuncia davant l'alt tribunal el "dany irreparable" contra els seus drets polítics.

Concretament, en aquest escrit s'afegeixen els arguments de la resolució del vicepresident del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) del 26 de novembre del 2021 sobre els casos de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. Aquests arguments s’han presentat en tots els recursos d’empara pendents de resoldre sobre Junqueras on s’havia al·legat la immunitat parlamentària europea i la impossibilitat de dictar una condemna.



Segons l'escrit de Junqueras, la resolució del vicepresident del TGUE recorda que el procediment penal principal sempre queda en suspens fins que el tribunal europeu decideix sobre la qüestió prejudicial plantejada. Per tant, veuen confirmat que el Tribunal Suprem (TS) no podia dictar cap condemna durant la tramitació de la qüestió prejudicial sobre la immunitat de Junqueras. I recorda que això no va respectar-se.

El president d'ERC defensa que el TGUE fa notar que el Suprem no pot desconèixer aquest efecte suspensiu sobre el procediment principal, més encara quan va ser el mateix Tribunal Suprem qui va sol·licitar una qüestió prejudicial a través d’un procediment accelerat. I li recorda l’obligació de respectar el principi de cooperació lleial.



Davant la "contundent confirmació" pel TGUE de "l’innegable efecte suspensiu" sobre el procediment penal, l'escrit denuncia el "dany irreparable que s’està produint contra els drets polítics de Junqueras" ja que té prohibit presentar-se en unes eleccions durant 13 anys. Així mateix, defensa la necessitat de suspendre aquesta pena fins que es resolgui el recurs d’empara pendent al Tribunal Constitucional (TC).