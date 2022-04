Junqueras reivindica la defensa d'ERC del català i afirma que la llengua "es defensa prestigiant-la"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat la defensa que el seu partit fa del català i ha criticat "els qui escampen un discurs derrotista". En el consell nacional, Junqueras ha afirmat que la llengua "es defensa prestigiant-la: fent bon teatre, bon cinema, bona literatura i utilitzant-la a la feina". "La defensem cada dia fent-la servir en tots els àmbits en els quals tenim representació", ha afegit.

En unes setmanes marcades per la vaga de docents –i la mateixa setmana que desenes de manifestants han entrat a la seu d'ERC per demanar el cessament de Cambray-, el líder dels republicans també ha avalat la gestió del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Amb la vaga de docents recent, ha reconegut el dret de la gent a "expressar la preocupació i indignació", i ha dit que ERC estarà "al costat de la gent que treballa". I ha tret pit de la rebaixa de les ràtios o la gratuïtat del P2.

Junqueras ha admès que Catalunya "s'enfronta a un context ple de dificultats" en el pla econòmic, social amb la crisi energètica i de preus o per la situació a l'escola i la llengua, però que "hi ha motius per l'esperança". En aquesta línia, ha afirmat que el país s'ha enfrontat a situacions més difícils que l'actual. "Ara, paradoxalment, una de les dificultats és precisament el fet que hi ha qui sembla que estigui interessat a contagiar-nos d'un esperit derrotista", ha valorat.

"Els que escampen un discurs derrotista són aquells que posen fàcil la feina a aquells que ens volen derrotats", ha continuat el líder dels republicans, que ha assegurat que hi ha "moltes raons per ser optimistes enmig de la dificultat". Ha lloat "la força de la gent del país: de la gent que va a l'escola cada dia, dels mestres i professors que fan classes arreu".

Junqueras ha reivindicat la tasca al Departament d'Educació, amb la rebaixa de les ràtios per "contribuir a millorar la qualitat educativa" o amb el treball "per la gratuïtat del sistema educatiu, que contribueix a la justícia social". "Res és tan potent com que els nostres infants passin el màxim de temps possible a les escoles", ha afegit.



"No tothom està d'acord amb tot, però els elements de discrepància que puguin existir són clarament menors comparats amb tot allò en positiu que fem cada dia", ha dit Junqueras en un discurs sense cap al·lusió explícita cap a ningú.

En el consell nacional d'ERC, celebrat aquest dissabte al matí a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, hi ha assistit el president del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès. També hi eren els consellers republicans, Roger Torrent, Laura Vilagrà, Joan Ignasi Elena, Teresa Jordà o el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. A més d'altres dirigents com el diputat al Congrés Gabriel Rufián, la portaveu Marta Vilalta o el líder del partit a Barcelona, Ernest Maragall.