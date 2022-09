Junqueras retreu a Junts els atacs a ERC mentre el PSC és el "responsable del caos a Rodalies o de l'espionatge polític"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat als membres de Junts que no comparteixen l'estratègia de "confrontació constant" de la formació que "no es deixin arrossegar" per defensar els interessos d'alguns dels seus dirigents. "Catalunya és més important que els interessos d'algunes persones concretes que volen tapar els seus casos de corrupció, les seves aspiracions poc legítimes o la voluntat de continuar repartint-se les institucions amb el PSC", ha assenyalat el dirigent republicà. Per la seva banda, la secretària general, Marta Rovira, ha demanat a Junts que tanqui el debat sobre la seva continuïtat al Govern per prioritzar els esforços en trobar solucions als problemes que ha d'afrontar la institució.

En les intervencions inicials del Consell Nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya celebrat aquest matí a Barcelona, el president del partit ha responsabilitzat al PSC "el desgavell dels trens, l'espionatge polític o la infiltració policial en organitzacions polítiques com Jovent Republicà. I posteriorment Junqueras ha criticat que "alguns dirigents de Junts" ataquin cada dia a ERC i no al PSC. O que demanin el trencament del Govern de la Generalitat però no el de la Diputació de barcelona on "Junts va regalar la presidencia al PSC per no donar-li a ERC". Segons Junqueras aquesta estratègia respon a la sociovergència de sempre en que socialistes i convergents "han interpretat una bona de teatre de suposada divisió del país per repartir-se les institucions".