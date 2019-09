48 hores després de la Diada de l’11 de setembre i d’una nova mobilització multitudinària de l’independentisme, tres dels presos polítics advoquen per aconseguir una resposta al màxim d’unitària possible a la imminent sentència del Tribunal Suprem sobre el judici del Procés. En una entrevista al programa Els matins, de TV3, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart coincideixen en apel·lar a buscar el màxim consens possible.



El president d’ERC manifesta que “la millor resposta a la sentència serà aquella que ens permeti generar un consens majoritari, això és el més important. També és important que la resposta ens permeti enfortir les institucions que els poders de l’Estat voldran debilitar”. Junqueras defensar “caminar cap a majories que s’acostin al 3 d’octubre”. L’expresident de l’ANC i actual diputat de Junts per Catalunya al Congrés, Jordi Sànchez, afirma que “com més unitària i honesta sigui la resposta a la sentència més potent serà i més recorregut tindrà el que fem”. En aquest sentit, deixa clar que perquè sigui unitària necessita primer ser debatuda entre partits i entitats abans de ser “airejada” a través dels mitjans.



Sànchez no es manifesta si la convocatòria d’eleccions -una opció que contempla ERC- és un “bon instrument o és una pèssima idea”. El també líder de la Crida demana “donar una oportunitat a la unitat”. Jordi Cuixart explica que l’entitat que presideix, Òmnium Cultural, donarà suport “a allò que generi el màxim consens entre les parts i en això dediquem el màxim d'esforços, però ha de ser una resposta propositiva, que entengui tothom, coherent i on s'assumeixen plenament les conseqüències. Alhora, que no deixi ningú pel camí”.



Els tres celebren la capacitat de mobilització de la Diada i defensen, sobretot Sànchez i Cuixart, que es portin a terme accions de desobediència civil no violenta. El diputat de JxCat, per exemple, explica que “s'han de concretar accions fàcils d'entendre, que denunciïn una injustícia visible per a molta gent i que l'acció concreta estigui a l'abast de moltes persones”. Sànchez, però, afegeix que “poden desobeir els polítics, no les institucions”. Cuixart recalca que “utilitzarem tots els mitjans pacífics i democràtics propis de la mobilització constant, reconeixent la legitimitat de la desobediència civil davant lleis injustes”.