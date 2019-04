La Junta d'Andalusia recol·loca Enric Millo, l'antic dirigent d'Unió que va voler militar a ERC

Encàrrec sorprenent a Enric Millo. L'exdelegat del Govern espanyol a Catalunya i dirigent del PP ha estat nomenat secretari d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, tal com ha anunciat a través de les seves xarxes socials aquest dimarts, des d'on ha agraït la confiança del president andalús, Juan Moreno Bonilla (PP) i l'ha definit com "un gran repte professional i polític":



La @AndaluciaJunta me ha nombrado SECRETARIO GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR. Agradezco la confianza que el Presidente @JuanMa_Moreno ha depositado en mí. Es un gran reto profesional y político que afronto con ilusión y voluntad de servicio a Andalucia y al conjunto de España. — Enric Millo (@EnricMillo) 30 de abril de 2019

Es tracta d'un càrrec de representació de l'administració autòmica davant la Unió Europea i la Delegació del govern a Brussel·les. Millo dependrà de la Conselleria de Presidència del govern andalús, que gestiona Elías Bendodo, qui en roda de premsa l'ha definit com una persona "amb experiència en la gestió pública i privada", i ha afegit que el Govern ha buscat la "millor qualificació". L'exdelegat prendrà possessió del càrrec aquest mateix dijous.

D'independentista d'Unió a la Junta d'Andalusia

Tenint en compte que Millo sempre havia exercit càrrecs polítics a Catalunya, el nomenament no deixa de ser sorprenent, si bé suposa un nou pas en una trajectòria marcada pels canvis i l'oportunisme. Delegat del Govern espanyol a Catalunya, Millo va tenir una gran projecció mediàtica durant l'aplicació de l'article 155, quan de facto exercia de principal autoritat política del país, com a virrei de Rajoy. Amb el canvi al partit, Millo va quedar fora de les llistes electorals de Pablo Casado de cara aquest 28 d'abril. Cal recordar que havia estat nomenat delegat en substitució de María Llanos de Luna, teòricament amb la voluntat de transmetre una certa imatge de diàleg, que després no va existir, com va evidenciar l'actuació posterior de Millo en els fets d'octubre de 2017 i en la defensa del govern estatal que va fer al judici del Procés.



La trajectòria política d'Enric Millo, però, va començar a un altre espai: Unió Democràtica de Catalunya. Va ser l'etern líder del partit, Josep Antoni Duran i Lleida, qui el va promocionar dins l'estructura dels democristians a Girona. Més tard hi tindria un enfrontament polític propiciat pel cas Treball, sobre el finançament irregular del partit. De fet, Millo es va apropar al sector crític del partit, clarament partidari de l'autodeterminació. Millo era diputat del Parlament quan CiU va votar a favor del dret a l'autodeterminació el 1998.

Les disputes internes amb Duran es van anar fent més grans fins que el 2003 queda fora de les llistes pel Parlament. És llavors quan Millo comença a buscar una alternativa i arriba a trucar a la porta d'ERC. Segons l'aleshores líder de la formació republicana, Joan Puigcercós, Millo va voler entrar al partit i formar part de les llistes, un fet que el popular sempre ha negat.



Davant la negativa d'ERC, Millo va trobar sortida a un Partit Popular de Catalunya que aleshores venia el suposat gir catalanista de Josep Piqué. Millo va formar part de les llistes del partit al Congrés a les eleccions del 14 de març de 2004, però no va aconsguir però, va deixar fora a Millo del Congrés dels Diputats, després que els atemptats de l'11 de març i, sobretot, la gestió que va fer-ne un Govern d'Aznar a les acaballes provoquessin una enorme mobilització en contra que donarien la victòria al PSOE i desallotjarien el PP de la Moncloa. El 2006, ara sí, Millo va tornar al Parlament com a diputat.



Millo sobreviu a la destitució de Piqué, a la pugna entre Montserrat Nerbrera i Alícia Sánchez-Camacho per la direcció del partit català i aguanta com a mà dreta de Xavier Garcia Albiol quan aquest n'agafa les regnes. Un llarg camí que ara el porta a ocupar un càrrec de la mà del primer govern de l'Estat que ha estat possible gràcies a la ultradreta de Vox, després d'unes eleccions andaluses clarament marcades pel conflicte entre Catalunya i l'Estat.