La Junta Electoral Central (JEC) no veu amb bons ulls que es facin debats electorals a la presó de Soto del Real, on hi ha tancats els presos polítics catalans que alhora són candidats als comicis espanyols del 28 d'abril, com Oriol Junqueras (ERC) i Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull (JxCat). Ara bé, l'organisme deixa la decisió final a la sala penal del Tribunal Suprem, on des de mitjans de febrer se'ls jutja com a acusats en el judici al Procés. En una resolució aprovada aquest dijous, la JEC estableix que "no és competent" per resoldre la petició de Jordi Sànchez, cap de llista de JxCat al Congrés, de participar en debats electorals des de la presó.



En qualsevol cas, l'organisme recorda que la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l'Interior, considera "materialment impossible" que Sànchez, pugui participar en un debat electoral a la presó de Soto del Real. La JEC, on bona part dels magistrats són alhora jutges del Suprem, reitera així la inhibició que va mostrar en vigílies de les eleccions al Parlament del 21 de desembre de 2017, quan l'aleshores candidat Carles Puigdemont va demanar que s'adoptessin les mesures necessàries per assegurar la seva participació en campanya en igualtat de condicions a la resta de candidats. En aquella ocasió la JEC va deixar la petició en mans del jutge instructor de la causa del Procés, el magistrat del Suprem Pablo Llarena-.

"La celebració d'un acte polític d'aquestes característiques suposaria una alteració de les normes de règim del centre en diversos ordres. Seria contrari a elementals principis de seguretat; alteraria la funcionalitat del centre, on hi ha uns horaris preestablerts per a les diferents activitats que es desenvolupen al mateix (comunicacions, visites, activitats en tallers, horaris de menjars, consultes mèdiques, etcètera); alteraria la distribució funcional dels espais comuns on s'hauria de celebrar aquest acte electoral (sala d'actes), i comportaria la necessitat de reforçar el servei del personal funcionari per garantir la seguretat de les persones que han d'entrar al centre penitenciari", argumenta Institucions Penitenciàries. Considera que tot plegat, "impossibilitaria, materialment, que dins el mateix [recinte] pogués organitzar-se una activitat electoral d'aquestes característiques, sobretot si a més es pretén que es dugui a terme amb retransmissió dels mitjans de comunicació".

Davant la petició d'ERC per celebrar dos mítings a les presons de Soto del Real i d'Alcalá Meco el proper 13 d'abril, l'organisme arbitral recorda que aquestes qüestions són competència de la junta electoral provincial corresponent, en aquest cas la madrilenya. En aquest cas, la JEC es remet a l'acord que va adoptar el 15 de novembre de l'any passat davant una consulta d'Institucions Penitenciàries sobre la celebració d'actes electorals dins de les presons, una iniciativa d'Adelante Andalucía per als últims comicis autonòmics.



En aquell acord que ara confirma, la JEC recalcava que l'article 24.2 de la Constitució estableix que els presos gaudeixen dels seus drets fonamentals llevat dels que es vegin "expressament limitats" per la seva condemna i que l'article 3.1 de la Llei general penitenciària assenyala que "poden exercir els drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals, sense exclusió del dret de sufragi, llevat que siguin incompatibles amb l'objecte de la seva detenció o el compliment de la condemna".



La JEC, recorda, així mateix, que la Llei Electoral no estableix "cap disposició específica en aquesta matèria", si bé, remarca que la celebració d'actes electorals es regeix "pel que disposa la legislació reguladora del dret de reunió" i que, en tot cas, "les atribucions encomanades en aquesta matèria a l'autoritat governativa s'entenen assumides per les juntes electorals provincials". No obstant això, l'organisme arbitral també apunta que els poders públics han de "observar estrictament" el "deure de neutralitat política" durant els períodes electorals, així com el respecte als principis de transparència, objectivitat i igualtat entre els candidats electorals en les seves actuacions.



A més de remetre's a aquesta instrucció de l'any passat, la JEC recalca en el seu acord que el secretari general d'Institucions Penitenciàries ja ha emès un informe desfavorable a la celebració d'actes electorals a les presons on hi ha els presos polítics catalans. En aquest informe, que va enviar a ERC, s'hi posen en relleu les diferències existents entre la seva sol·licitud i l'autorització que Institucions Penitenciàries sí que va donar a Adelante Andalucía per organitzar mítings en presons. En aquella ocasió, eren els candidats els que es desplaçaven als centres penitenciaris per dirigir-se als presos i no un candidat pres el que pretenia donar el míting.