La Junta Electoral dona dos dies a Torra per ordenar la retirada d'estelades i llaços grocs dels edificis de la Generalitat

La Junta Electoral central dóna un termini màxim de 48 hores al president del Govern, Quim Torra, perquè ordeni la retirada de les "estelades" i llaços grocs que puguin trobar-se a edificis públics que depenguin de la Generalitat. Així consta en l'acord que la Junta Electoral ha adoptat aquest dilluns en resposta a una reclamació presentada per Ciutadans, en la qual protesta per l'exhibició de "símbols ideològics o partidistes en edificis i espais públics".



Després de recordar la "reiterada doctrina sobre l'obligació dels poders públics de mantenir estrictament la neutralitat política durant els processos electorals", la Junta assenyala que "la igualtat en el sufragi és essencial en la representació democràtica", i per això, la legislació encomana a l'administració electoral, és a dir, a la mateixa Junta, l'exigència de preservar-la. Les llibertats ideològiques i d'expressió són drets fonamentals de les persones, apunta la Junta, però "no dels governants".

De la mateixa manera, l'autoritat electoral té "declarat" que "el llaç groc i la bandera 'estelada' són símbols partidistes utilitzats per formacions electorals concurrents a les eleccions". Per aquesta raó, explica en el seu acord, les "estelades" i els llaços grocs poden ser "legítimament" exhibits pels partits dins de la seva propaganda electoral, però no poden mostrar-los als poders públics, que es regeixen pel principi de "neutralitat política".



Per aquest motiu, la Junta requereix al president de la Generalitat que en un termini màxim de 48 hores ordeni la retirada d'aquests símbols. A més, la Junta recorda que l'acord adoptat aquest dilluns és ferm en la via administrativa, motiu pel qual només es pot interposar un recurs en la contenciós-administrativa, en concret davant la sala tercera del Tribunal Suprem, dins d'un termini de dos mesos.