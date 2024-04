La Junta Electoral obliga Vox a retirar uns cartells amb missatges racistes 

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha sancionat Vox per la difusió de propaganda electoral a través de cartells i pamflets racistes. La decisió arriba a partir d'una denúncia d'ERC, que va considerar que hi podia haver delicte d'odi en el cartell amb el missatge "Bitllet de tornada per a il·legals", i al costat el lema: "Delinqüents al teu barri? Nosaltres tenim el seu bitllet de tornada!". La formació d'extrema dreta ho va difondre fora del període de campanya de eleccions del 12 de maig.

Un cop estudiada la denúncia, però, la Junta Electoral no ho veu "clarament constitutiu d'un delicte d'odi", tal com demanava ERC, només considera que la formació d'ultradreta ha incomplert la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg) en l'apartat que fa referència a la tramesa de propaganda fora de la campanya electoral.

"Ha de retirar el cartell, els fullets i la publicació de les xarxes socials", ha resolt la Junta Electoral, que també ha sostingut que la infracció té prou gravetat perquè sigui procedent d'incoar un expedient sancionador.

La Junta, però, no atén la petició d'ERC, que l'instava a traslladar els fets al Ministeri Fiscal per la possible comissió d'un delicte d'odi. En aquest sentit, l'àrbitre del 12-M no aprecia que el missatge difós "pugui ser clarament constitutiu d'un delicte d'odi".