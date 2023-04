La Junta Electoral rebutja que l'activista Marcel Vivet formi part de la llista Guanyem Badalona

La Junta Electoral Central (JEC) no ha admès la candidatura de Marcel Vivet com a número 3 de la llista de Guanyem Badalona que encapçalarà Dolors Sabater a les eleccions municipals del 28 de maig. L'organisme ha pres aquesta decisió perquè l'activista està condemnat a tres anys d'inhabilitació pels incidents a la manifestació contra l'associació policial Jusapol a Barcelona el 2018.

Malgrat això, a través d'un vídeo, Vivet ha assegurat que "peti qui peti" continuarà participant de la campanya electoral. "Seguirem lluitant contra les cases d'aposta que afecten la salut mental dels joves i per garantir el futur per als joves de la ciutat que volen tenir oportunitats. Seguirem amb el programa d'inserció laboral i per evitar l'absentisme escolar", ha afegit.

Per la seva banda, la candidata de Guanyem Badalona i diputada de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, ha qualificat la decisió de "molt injusta", però ha assegurat que Vivet "continuarà actuant com a número 3 d ela llista, amb el mateix protagonisme i liderant les polítiques de joventut".

L'activista, que es va donar a conèixer per la condemna pels incident de la protesta contra Jusapol, ja havia estat vinculat a Guanyem Badalona i en el passat havia format part de l'equip d'assessors de Dolors Sabater.

Un any i mig de presó i tres d'inhabilitació

L'Audiència de Barcelona va condemnar Vivet per desordres públics, atemptat a l'autoritat i lesions a un mosso durant una manifestació el 29 de setembre del 2018 contra el sindicat Jusapol a la Via Laietana, en el marc de les protestes post-sentència. També el va condemnar a pagar 600 euros de multa i 1.512 euros d'indemnització. La Fiscalia li demanava cinc anys i mig de presó, mentre que la Generalitat li demanava quatre anys i nou mesos, tot i que després de la sentència va anunciar un recurs per rebaixar la condemna a mig any.

El jove va negar els fets, però diversos agents el van identificar com el manifestant que portava una bandera amb un pal de dos metres de llarg que hauria servit per colpejar un agent antiavalots al braç. No obstant això, diversos agents van dir durant el judici que era ell qui havia colpejat el seu company, i el tribunal va donar plena credibilitat a aquesta incriminació.

Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va decidir el maig de l'any passat rebaixar la condemna de cinc a un any i mig de presó i tres d'inhabilitació. D'aquesta manera, Vivet no va haver d'entrar a la presó.