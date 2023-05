La Junta Electoral retira l'escó a Laura Borràs després de ser condemnada per corrupció

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidit retirar l'escó a la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, després de desestimar les al·legacions que havia presentat el mateix Parlament i la també líder de Junts, segons han confirmat diversos mitjans. Amb aquesta decisió, l'expresidenta de la cambra catalana queda inhabilitada per seguir essent diputada, el que suposa el punt i final de la seva carrera política.

L'àrbitre electoral notificarà la seva decisió al Parlament en les pròximes hores. La retirada de l'escó arriba després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi condemnat Borràs a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per falsedat en document oficial i prevaricació durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La sentència encara no és ferma i està recorreguda al Tribunal Suprem (TS).

L'àrbitre electoral va donar deu dies a la vicepresidenta primera de la cambra catalana, Alba Vergés, per comunicar-li "les decisions, resolucions o qualsevol altra mesura" que el Parlament "hagi pogut adoptar en relació amb aquest afer", així com les al·legacions que vulgui formular.

En la resposta enviada a la JEC, el Parlament va argumentar que retirar l'escó a Borràs abans que hi hagi una sentència ferma del Tribunal Suprem seria "innecessari i desproporcionat". Els lletrats recorden que ja té els drets i deures parlamentaris suspesos des del 28 de juliol del 2022, de manera que creuen que "de moment no correspon adoptar cap decisió".



Es tracta del mateix procediment que va seguir la JEC abans d'ordenar retirar-li l'escó a l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà, quan al capdavant de la cambra catalana hi havia Laura Borràs com a presidenta. Finalment, l'àrbitre electoral va ordenar retirar-li, tal com ja havia fet amb l'expresident de la Generalitat Quim Torra.

La presidència del Parlament queda en l'aire

Aquesta decisió obre la cursa per rellevar Borràs al capdavant del Parlament. La presidenta de Junts fa nou mesos que està suspesa del càrrec, una decisió acordada per la Mesa en aplicació del reglament, que l'estableix en cas d'obertura de judici oral per delictes de corrupció. En aquest temps ha estat la vicepresidenta primera de la cambra, Alba Vergés, d'ERC, qui ha ostentat les seves funcions.

Mentre que ERC s'ha mostrat disposada a arribar a un acord per substituir Borràs, Junts es debat sobre les opcions que hi ha sobre la taula. D'una banda, els sectors més propers a la presidenta defensen deixar el càrrec vacant o, en el seu defecte, que sigui ella mateixa qui designi el seu successor. Previsiblement, aquí podrien aparèixer noms del seu entorn, com la diputada Aurora Madaula, actual membre de la Mesa, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, també diputat i exmembre de l'òrgan, o l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, propera a Carles Puigdemont.

D'altra banda, hi ha altres figures del partit que es decanten per passar pàgina i situar algú al càrrec proper als sectors que provenen de l'extinta Convergència, com l'alcaldessa de Vic, Anna Erra. Tot plegat obre una nova disputa al si del partit, marcat per la diversitat de famílies al seu interior, que ja ha provocat dissenssions en qüestions com el paper de Junts al Govern o l'estratègia amb l'Estat.