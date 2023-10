Junts avisa el PSOE que no s'abstindrà en la investidura de de Sánchez: votaran 'sí' o 'no'

Junts ha avisat el PSOE que no s'abstindrà en la votació de la investidura del candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol. La formació independentista només contempla votar a favor o en contra segons com avancin les negociacions pel que fa a la llei d'amnistia i el referèndum, les dues principals demandes dels postconvergents.

Així ho confirmen fonts de l'equip negociador del partit, consultades per l'ACN, que assenyalen que ja ho han traslladat al PSOE. La formació justifica el moviment per "neutralitzar" el que pugui fer Coalició Canària, que després de votar sí a la investidura fallida de Feijoó, s'ha obert ara a donar suport a la investidura de Sánchez

Si el vot de la diputada canària Cristina Valido acabés sent afirmatiu, Sánchez en tindria prou amb els vots a favor de tot el bloc progressista i sobiranista -Sumar, ERC, EH Bildu, el PNB i el BNG- i l'abstenció de Junts. Amb aquest hipotètic escenari, el candidat socialista sumaria 172 vots a favor, i 171 en contra (PP, l'extrema dreta de Vox i UPN), suficient en la segona votació per ser investit president. No obstant, els juntaires ja han descartat aquesta possibilitat.



Junts rebutja el protagonisme d'Illa

Aquest anunci se suma al rebuig de Junts al protagonisme del líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, en les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez. Tant el seu secretari general, Jordi Turull, com l'expresident Carles Puigdemont, s'han mostrat crítics després de la reunió que va mantenir el cap de files dels socialistes catalans amb el president del Govern espanyol en funcions i el secretari general del PSOE a Ferraz.

"Trobo que donar protagonisme a qui va enganyar Junts el dia abans del pacte de la vergonya a Barcelona per impedir que Xavier Trias en fos l'alcalde és una manera molt estranya de demostrar-nos que són de fiar", ha apuntat Turull en un missatge a X (abans Twitter). "Salvador Illa no podrà ser mai un interlocutor vàlid", ha avisat Puigdemont, que està al capdavant de l'equip negociador de Junts.