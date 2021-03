Junts demana a Aragonès que renunciï a la segona votació d'investidura fins que no hi hagi acord de Govern

Junts per Catalunya manté que el republicà Pere Aragonès serà el proper president de la Generalitat i que no es planteja "especular" amb noves eleccions, però al mateix temps deixa clar que l'acord de Govern ara mateix no està a prop. Aquesta és una de les principals conclusions del discurs que ha pronunciat el seu líder al Parlament, Albert Batet, en el seu discurs durant el primer debat d'investidura, en què la formació liderada per Carles Puigdemont i Laura Borràs s'abstindrà i, per tant, impedirà que Aragonès es converteixi aquest mateix divendres en el 132è president de la Generalitat.



La segona votació, en què el dirigent d'ERC en tindria prou amb la majoria simple de vots -és a dir, més a favor que en contra, per més que no assolís la majoria absoluta-, teòricament hauria de celebrar-se dimarts, però Batet li ha demanat que "hi renunciï fins que no hi hagi un acord dels 74 diputats independentistes". En aquest sentit, com ja va fer el secretari general de JxCat, Jordi Sánchez, el dimarts, Batet ha assegurat que la formació vol un "bon acord" que veu factible en "dies o setmanes".



La proposta no ha estat acceptada per Aragonès, qui no veu "diferències que impedeixin que avui sortim d'aquest ple amb un govern fort, ampli, plural, que es posi a treballar en les urgències socials del país". "El que tenim entre mans és tan important que no admet demores innecessàries. (...) Tenim l'obligació, després d'un mes i catorze dies, de posar-nos d'acord", ha recalcat.

Batet reclama "concreció"

Tot i que en algun moment, Batet ha detallat algunes mesures econòmiques i socials que planteja el seu partit per al futur Govern, el gruix de la seva intervenció l'ha dedicat a la qüestió nacional i a reivindicar el lideratge del Consell per la República en l'estratègia independentista. Una qüestió que, precisament, genera recels tant a ERC com a la CUP, en entendre que fins ara ha estat fonamentalment una entitat al servei de Carles Puigdemont. Per al líder parlamentari de JxCat, el CxR ha de ser un espai polític "decisiu" a l'hora de liderar el camí cap a la independència i ha de tenir la "direcció col·legiada" de l'estratègia sobiranista.



Batet ha reivindicat que aquesta ha de ser la "legislatura de la concreció" cap a la República, gràcies a la majoria assolida tant en vots (52%), com en escons (74 de 135) a les eleccions del passat 14 de febrer i que per això cal un "govern fort i estable per a quatre anys". I, precisament, ha acusat Aragonès que fins ara en les negociacions hi falta "concreció" en com assolir aquest objectiu, més enllà de la "retòrica". A més a més, ha defensat que com a contrapartida la seva formació està disposada "a donar una oportunitat a la taula de diàleg", tot i que és "escèptica" amb què doni algun resultat.



En la seva rèplica, Aragonès ha volgut deixar clara la preponderància que ha de tenir la Generalitat respecte el CxR, amb l'argument que "la legitimitat del president de la Generalitat s'ha de defensar". "De la mateixa manera que l'independentisme no va néixer a les institucions, hem de dir que les institucions són importants", ha conclòs.