Junts demana repetir el vot exterior del 12-M i al·lega "greus irregularitats"

Junts ha demanat aquest dissabte que es repeteixi el vot exterior de les eleccions al Parlament de Catalunya de diumenge, que correspon als catalans inscrits a Cens dels Espanyols Residents Absents (Cera). En un comunicat, justifica aquesta petició en al·legar "greus irregularitats", informa aquest dissabte la candidatura.

En queixes emeses a les quatre Juntes Electorals Provincials (JEP) catalanes assegura que "s'han vulnerat els drets dels electors". Per això, demana "suspendre la proclamació dels resultats fins que es repeteixi de nou aquesta votació".

Tot i que es confirmessin les irregularitats denunciades per Junts, el nombre de vots que no s'haurien escrutat no faria ballar cap escó i, per tant, es mantindrien els resultats a les quatre províncies. En concret, en la queixa a la JEP de Barcelona, Junts assegura que hi ha 1.922 vots CERA no escrutats -no entrats a l'urna i destruït-, que correspon a l'11,05% del total de vots exteriors rebut a la demarcació. A Lleida, la xifra que de vots no escrutats és de 320, el 18,8% dels rebuts per aquesta via; a Girona, 446, el 22,84%; i a Tarragona la formació denuncia que la JEP encara no ha facilitat la dada.

Per tot plegat, per a Junts "aquest inexplicable percentatge inclou els vots que van ser destruïts abans d'arribar a entrar a l'urna" i aquesta destrucció de vots emesos "va ser prematura i va vulnerar drets d'electors i candidatures perquè no va respectar el transcurs dels terminis legals d'impugnació".

Quina és la diferència del darrer diputat a cada província?

A Barcelona, el darrer diputat repartit se'l va emportar el PP, mentre qui va quedar més a prop va ser la CUP, a més de 5.000 vots; a Girona va anar a parar al PSC i s'hi va quedar a les portes Aliança Catalana, però a més de 2.100 sufragis; a Lleida va ser també pel PSC, mentre que Junts venia després a més de 760 vots; i a Tarragona també va ser pels socialistes, amb la CUP a 570 sufragis.

"Quan un percentatge equivalent a un 22,8%, un 18,8% o un 11,05% d'un determinat conjunt de vots no són escrutats, el que es produeix és una alteració manifesta dels resultats electorals amb la consegüent vulneració del dret de participació política dels electors, però també dels candidats a aquestes eleccions", apuntat fonts de Junts.

En el conjunt de Catalunya, el PSC va imposar-se també en el vot exterior, amb el 26,2% dels emesos; seguit de Junts (23%), el PP (11,6%), ERC (11,56%), els comuns (7,38%), Vox (5,7%), la CUP (4,1%) i Aliança Catalana (1,6%).