Junts i ERC portaran el bloqueig a la presidència socialista del Congrés al límit de la constitució de la cambra

Junts i ERC no han aconseguit encarrilar una estratègia negociadora conjunta a Madrid però a tres dies de la constitució del Congrés dels Diputats sí que coincideixen en un aspecte crucial per a l'inici de la nova legislatura: a menys de 72 hores de la votació, cap de tots dos partits catalans dóna per feta una presidència socialista de la cambra. Així ho han manifestat a Públic membres de la direcció dels dos partits que asseguren que no hi haurà un president o presidenta del PSOE al Congrés si els socialistes no accepten les condicions que han posat sobre la taula els independentistes. Hi coincideixen tant Junts com ERC, mentre des del PSOE i Sumar s'assegura que les negociacions "avancen".

Negociació 'in extremis' fins a l'últim minut

Junts esgotarà fins a l'últim segon ja que celebrarà una reunió telemàtica de la seva Executiva al límit, dijous a primera hora del matí

I fonts de la direcció dels dos partits catalans apunten a una negociació 'in extremis' sobre la presidència del Congrés que donarà fruits, o no, però al límit de la constitució de la cambra. A Esquerra Republicana han fixat condicions que creuen que poden ser concretades amb el PSOE però portarà dies. "Hi ha temps" asseguren republicans i socialistes però el cert és que la negociació es manté a l'aire i dijous queda cada cop més a prop.

Per la seva banda, Junts esgotarà fins a l'últim segon ja que celebrarà una reunió telemàtica de la seva Executiva al límit, dijous a primera hora del matí, per decidir la seva posició en la conformació de la Mesa del Congrés. La reunió està convocada dijous a les 8 del matí, dues hores abans de l'inici de la sessió al Congrés, i està previst que duri fins a minuts abans de l'inici de la votació. La convocatòria de la rellevant Executiva de Junts s'ha fet de manera acordada entre la presidenta i el secretari general del partit, Laura Borràs i Jordi Turull, amb els portaveus al Congrés i al Senat, Míriam Nogueras i Josep Lluís Cleries.

Els republicans sí que han explicitat algunes línies vermelles per boca de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira

És evident que Junts i ERC difereixen en l'estratègia negociadora. Mentre els de Puigdemont aposten per mantenir un ferri silenci sobre les negociacions amb el PSOE i no fixar posicions ni condicions, els republicans sí que han explicitat algunes línies vermelles per boca de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira.

2.- I també hem dit que el PSOE no pot donar per descomptats els vots d’ERC a res. Ni a una Mesa del Congreso que ha vetat el català, que no ha deixat investigar l’espionatge de Pegasus o que ha encallat la tramitació de la llei d’amnistia. — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) August 13, 2023

En aquestes declaracions a Twitter, Rovira fixa algunes condicions relatives a poder expressar-se al Congrés en les llengües cooficials de l'Estat, entre elles el català, que el PSOE no veti comissions transcendentals com la relacionada amb l'espionatge polític als independentistes del cas Pegasus ', o que els socialistes facilitin la tramitació d'una llei d'amnistia per a tots els implicats en fets relacionats amb el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Una llei que podria portar al Congrés el mateix Parlament de Catalunya on la majoria independentista existent, encara que dividida i confrontada, sí que coincideix pel que fa a l'amnistia.

ERC assegura que no afluixarà en les condicions

Per part d'ERC les condicions exposades per Rovira es consideren "imprescindibles" i fonts de la direcció republicana afirmen que ERC no cedirà en aquestes línies vermelles tot i que això pugui comportar que la presidència del Congrés acabi en mans del PP. Una rotunditat que confirmen les fonts de la direcció consultades i fins i tot algunes personalitats històriques del partit com Joan Tardà, però que contrasta amb les declaracions de la portaveu de la delegació negociadora d'Esquerra, la diputada Teresa Jordà, que fa uns quants dies afirmava que veia lògic que el PSOE presideixi una Mesa del Congrés "suposadament progressista". Encara que l'exconsellera de la Generalitat ja afegia que els vots d'ERC "no seran de franc". Però el debat intern ha portat la direcció d'Esquerra a endurir la seva posició i posar-hi condicions que consideren "de mínims democràtics".

ERC: "Això no va de grups parlamentaris, això va de què si el PSOE vol presidir el Congrés ha d'estar disposat a aprofundir en la democratització i la pluralitat de la cambra"

Les fonts de la direcció d'ERC es mostren convençudes que el PSOE admetrà d'una manera o altra les condicions exposades per poder atorgar els seus set vots a una presidència socialista del Congrés, però descarten que es pugui arribar a un acord exclusivament basat en aspectes tècnics com permetre a ERC tenir grup parlamentari propi -malgrat que els resultats obtinguts no casen amb els requisits establerts-. O altres elements com l'assignació de presidències de comissions o altres càrrecs. "Això no va de grups parlamentaris, això va de què si el PSOE vol presidir el Congrés ha d'estar disposat a aprofundir en la democratització i la pluralitat de la cambra", asseguren els republicans.

Junts guarda silenci i Puigdemont critica les "subhastes"

Pel que fa a Junts es desconeix en quins termes es desenvolupa la negociació més enllà de les condicions de màxims exposades des del mateix 23J, com són un acord que inclogui l'amnistia als diversos milers d'afectats per processos judicials del Procés i la cessió de les competències a la Generalitat per a la organització d'un referèndum d'autodeterminació. El que sí que deixen molt clar els dirigents de Junts és que "el que passi en la negociació per a la Mesa del Congrés, marcarà i molt les possibilitats d'acord per a una investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol".

Encarar una negociació a través de declaracions públiques no és la nostra opció. Potser per això, a mesura que s’apropen dies decisius, com aquest proper 17, creix el nerviosisme i puja la subhasta. I es disparen les especulacions.



Paciència, perseverança i perspectiva. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 14, 2023

Puigdemont: "Encarar una negociació a través de declaracions públiques no és la nostra opció"

De moment, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha limitat a defensar aquest dilluns la discreció que mantenen des de Junts: "encarar una negociació a través de declaracions públiques no és la nostra opció". En un missatge a Twitter, l'eurodiputat ha detectat que, "a mesura que s'acosten dies decisius", "creix el nerviosisme, puja la subhasta i es disparen les especulacions". Davant d'això, Puigdemont ha receptat "paciència, perseverança i perspectiva".

Un missatge que sembla més adreçat als companys de files independentistes d'Esquerra que no pas al PSOE. Però que ha estat contestat per la ministra en funcions i portaveu del partit, Pilar Alegría, que ha replicat a Puigdemont que "pot ser més oportú el diàleg i la prudència que parlar de subhastes de cap mena". En una atenció als mitjans des del Congrés després de recollir l'acta de diputada, Alegría ha assegurat que "quan parlem de prudència i de diàleg, quan parlem de discreció, hi ha termes que no haurien de formar part d'aquest diccionari". Ho ha assenyalat en referència al concepte "subhasta" emprat per Puigdemont. I a aquesta "prudència" i "discreció" s'aferra Alegria de cara a les converses que queden: "Venim d'una legislatura complexa i complicada, on hem demostrat la capacitat de diàleg, un diàleg que cal fer amb la "discreció i la prudència que requereix la situació", ha insistit la portaveu del PSOE.

Una aritmètica diabòlica per a un òrgan clau

La Mesa del Congrés ha d'expressar pluralment el resultat de les eleccions mitjançant una representació més o menys proporcional. Però a ningú se li escapa que la presidència i una aritmètica favorable dels nou membres que la conformen faciliten molt la tramitació parlamentària a qualsevol Govern. En aquest sentit, el PSOE considera imprescindible que les forces del bloc progressista mantinguin la majoria de la Mesa i que els socialistes tinguin la presidència. Això és així habitualment, però molt més amb la complexitat de la composició aritmètica del Congrés sorgida de les eleccions del 23J. Per això, els partits independentistes són imprescindibles.

El bloc conservador del PP, Vox i UPN sumen 171 diputats per al candidat o candidata a presidir el Congrés del PP -probablement Ana Pastor-. Als quals es podria sumar el vot de la diputada de Coalició Canària. El candidat del PSOE quedaria molt lluny d'aquestes xifres només amb els vots de socialistes, Sumar, BNG, PNB i EH Bildu que sumen 164 escons. Fins i tot amb els vots d'Esquerra no serien suficients ja que com a màxim empatarien. Per tant, el PSOE està abocat a aconseguir els vots del conjunt de l'independentisme català.

Si el PSOE no arriba a un acord amb Junts o amb ERC, el sistema d'elecció de la presidència del Congrés facilita al PP obtenir el càrrec

El problema és que si no arriba a un acord amb Junts o amb ERC, el sistema d'elecció de la presidència del Congrés facilita al PP obtenir el càrrec a diferència d'una investidura d'Alberto Núñez Feijóo a la presidència del Govern espanyol que està totalment bloquejada per part dels partits bascos i catalans. Fins i tot alguns sectors de Junts manifesten que no cedir en aquesta primera negociació podria ser un "toc d'atenció" a Pedro Sánchez de cara a la mare de totes les negociacions que no és altra que la de la investidura per revalidar la presidència del Govern espanyol. Un complicat escenari que té assegurada una negociació 'in extremis' i que no sabrem què és el que espera darrere el teló fins aquest dijous, a partir de les 10 del matí, quan comenci la votació al Congrés.