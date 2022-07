Junts manté el rebuig a la taula de diàleg i Nogueras assegura que només s'hi asseuran en un "procés de negociació real"

La portaveu de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, ha respost al president del govern espanyol, Pedro Sánchez que "Junts només seurà en un procés de negociació real". Sánchez els va instar ahir dimarts a sumar-se a la taula de diàleg en el primer dia de debat de política general al Congrés.

"El que no farà JxCat és fer de socorrista de la taula en què no hi ha hagut diàleg"

En el torn de rèplica aquest dimecres al matí, Nogueras ha afirmat que "el que no farà JxCat és fer de socorrista de la taula en què no hi ha hagut diàleg" i en la que el PSOE "digui de què es pot parlar". "No volen la taula per negociar sinó per continuar prenent-nos el pèl", ha opinat Nogueras, que ha criticat el paper d'ERC.



"Es fa incomprensible que una part de la política independentista ens faci creure que respecten Catalunya i que ells són diferents d'ells", ha dit.

Segons Nogueras, el govern de coalició té la mateixa agenda catalana que el de Mariano Rajoy i és la dels "incompliments", "infrafinançament", "menyspreu" i "promeses incomplertes".



La portaveu de Junts a la cambra baixa ha assegurat que continuar donant estabilitat a l'Executiu de Sánchez "ens ha anat allunyat a poc a poc de la independència". "Amb vostès, Catalunya sempre perd", ha afirmat.

Els indults parcials revisables i condicionats no han servit per a res respecte del procés d'alliberament de la nostra nació"

Nogueras s'ha dirigit al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i li ha dit que "el que urgeix no és la reforma fiscal sinó la independència". "Els indults parcials revisables i condicionats no han servit per a res respecte del procés d'alliberament de la nostra nació", ha insistit.

La portaveu de JxCat també ha criticat les mesures anunciades per Sánchez ahir dimarts i ha dit, en referència a la gratuïtat de Rodalies, que "els trens no han de ser gratis, els trens han de funcionar".



"Mai donarem estabilitat a això", ha remarcat Nogueras, que ha assegurat que Sánchez "no pot ser creïble".