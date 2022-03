Junts mantindrà el calendari per fer el seu congrés tot i la pugna interna i el celebrarà al juliol com a molt tard

L'executiva de Junts per Catalunya, que ha estat reunida a Sallent aquest diumenge i aquest dilluns, ha acordat comunicar al Consell Nacional que la celebració del congrés de la formació sigui ordinària, "en els terminis que fixen els estatuts del partit i tal i com estava previst", segons un breu comunicat de la formació que lidera Jordi Sànchez. La decisió s'ha pres, segons la mateixa nota, per unanimitat i el Consell Nacional en prendrà nota aquest proper dissabte 2 d’abril, a la seva reunió a Alcarràs. A partir d'aquí es podria fixar data concreta per a la celebració del congrés.

El reglament de JxCat marca que el congrés nacional s'ha de celebrar cada dos anys i, ja que el partit es va constituir el juliol de 2019, l'òrgan s'hauria de convocar per al juliol d'enguany, tot i que en aquestes qüestions sempre acostuma a haver-hi uns mesos de marge per a facilitar la consolidació de la data. Alguns sectors de Junts pressionaven des de fa setmanes per endarrerir la trobada del congrés, mentre que d'altres apostaven en públic i en privat per celebrar-lo al juliol o fins i tot per avançar-lo. Ara, l'executiva marca criteri i deixa clar que es farà segons el termini establert als estatuts. El reglament, però, no especifica si la reunió de l'estiu hauria de servir per renovar la direcció.