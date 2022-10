Junts nega línies vermelles en la negociació per salvar el Govern i critica "relats interessats" d'ERC

Enmig de la crisi de Govern que va esclatar la setmana passada, Junts ha negat que hi hagi línies vermelles en la negociació que manté amb ERC per quedar-se a l'executiu i ha lamentat que tot i les "renúncies" fetes, les propostes d'acord no han estat acceptades. El secretari general, Jordi Turull, ha criticat que hi hagi hagut "relats interessats" en l'explicació de l'estat de les negociacions d'aquest passat cap de setmana, i ha negat que el rol del Consell per la República fos una condició per l'acord, com han assegurat fonts de Presidència aquest dilluns.

Tindran dret a vot 6.465 afiliats amb almenys sis mesos d'antiguitat

En qualsevol cas, la pilota està ara en mans de la militància de Junts, que decidirà en una consulta el 6 i 7 d'octubre si el partit es manté o no al Govern. L'estat de les negociacions, així com l'establiment de les bases per la votació, han estat els dos temes que ha abordat l'executiva en una reunió de tres hores aquest dilluns.



A finals de setmana, els 6.465 afiliats amb dret a vot podran respondre "sí", "no" o una abstenció a la pregunta "Vols que JxCat continuï formant part del Govern de Catalunya?". Per votar cal tenir un mínim de sis mesos d'antiguitat com a militant. Un preàmbul introduirà la qüestió, on Junts afirma que l'auditoria interna ha constatat "incompliments d'elements que són centrals" en l'acord de govern amb ERC i que ha presentat propostes per reconduir-ho. "Aquestes propostes, fins al moment, no han estat acceptades", conclou. La pregunta ha estat aprovada amb una única abstenció del total de 44 membres de l'executiva.

Les negociacions, encallades

Paral·lament, Turull ha informat de les negociacions amb ERC que han tingut lloc durant el cap de setmana, i per les quals Junts havia fixat un termini de poc més de 48 hores per mirar de desencallar la situació. Les converses han acabat sense acord, i Turull ha lamentat que ERC els hagi dit que "no hi ha res a parlar".

Després d'una reunió Turull-Aragonès, van enviar una segona proposta amb "renúncies"

Divendres a última hora, Junts va fer arribar una primera proposta de "concrecions i terminis" a Presidència respecte els tres aspectes de l'acord de Govern que des de fa setmanes defensen que s'estan incomplint. Són la creació d'un espai de direcció estratègica de l'independentisme, la coordinació dels partits a Madrid i que a la taula de diàleg només es tracti l'autodeterminació i l'amnistia.



Després d'una conversa "franca" entre Aragonès i Turull el diumenge, unes hores més tard Junts li va enviar una segona proposta perquè la voluntat era "arribar a l'acord, intentar arreglar-ho". Aquesta última proposta, concretament, feia referència a què l'espai de coordinació estratègica de l'independentisme es comencés a reunir el 15 de novembre, sense fer referència al rol del Consell per la República, i també establia que la propera reunió entre ERC i Junts tractés la coordinació dels independentistes a Madrid.

Igualment, acceptava que a la taula de diàleg només hi participessin membres del Govern -com ERC sempre ha defensat- o també diputats. Això descarta el propi Turull o la portaveu del grup a Madrid, Míriam Nogueras.



Turull ha destacat que el partit a fet renúncies, entre les quals el plantejament que Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança, fet que va precipitar la crisi actual. També ha defensat haver fet més concessions, tot i que a qüestions que ja havien estat rebutjades prèviament per ERC, com restituir Puigneró o que el Consell per la República pilotés la coordinació de l'independentisme. Això va ser un dels principals esculls en les negociacions d'investidura i finalment va quedar rebutjat el maig del 2021.



Aquest dilluns, fonts de Presidència havien afirmat que ERC ha rebutjat l'última proposta ja que no resol res i planteja nous dubtes, i sí que apuntaven que tot i la renúncia a la restitució de Puigneró, es mantenia l'aposta pel rol del CxR.



Una consulta sense campanya oficial

Tornant a la consulta a la militància, no es farà campanya, tot i que Turull ha dit que sí que explicarà el seu posicionament als afiliats i espera que també ho puguin fer els altres membres de l'executiva. Turull ha rebutjat reiteradament explicar el seu posicionament als mitjans abans de fer-lo arribar als militants.

Turull explicarà el seu posicionament als afiliats, però encara no l'ha fet públic

La sindicatura electoral estarà composada pels membres de l'executiva Mònica Sales, David Torrents, Damià Calvet i Míriam Nogueras. Es podrà votar entre el dia 6 a les 00 hores i el 7 a les 17 hores, i els resultats defintius es proclamaran 24 hores més tard.



Turull ha defensat en tot moment que el partit va a la una, tot i que hi pugui haver diferents sensibilitats perquè no són "una secta", i ha rebutjat que hi hagi perill que el partit es trenqui després del resultat de la consulta: "No veig cap risc de trencament". El cas és, però, que hi ha diversitat de posicionaments. Una de les partidàries de mantenir-se dins és la consellera d'Acció Exterior i Transparència, Victòria Alsina, fins ara independent però que aquest cap de setmana ha formalitzat la seva militància per poder defensar des de l'executiva la seva posició.

Juntament amb el conseller d'Economia, Jaume Giró, són dues de les cares més visibles a favor de la permanència, igual que d'altres conselleres com Violant Cervera i Lourdes Ciuró. Els quatre han escenificat una entrada conjunta a la reunió d'aquest dilluns. Entre els partidaris de sortir-ne, la presidenta del partit, Laura Borràs, i l'expresident Carles Puigdemont, que ja no ostenta càrrecs a la formació però segueix sent-ne una veu acreditada. El secretari general, Jordi Turull, s'inclina per la permanència però treballa per evitar una ruptura del partit en dos.