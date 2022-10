Junts no descarta aprovar els pressupostos però no es posicionarà fins que Aragonès els presenti

Junts no descarta obertament aprovar els pressupostos de la Generalitat però no es posicionarà fins que el president Pere Aragonès els presenti al Parlament, un tràmit que estava previst per aquesta setmana però que s'ha vist endarrerit degut a la sortida dels primers del Govern. Els comptes, que ja estaven molt avançats per l'exconseller Jaume Giró (Junts), estan sent ara examinats per la nova consellera d'Economia, Natàlia Mas, així com els altres sis nous consellers, fet que demorarà la seva tramitació.

La sortida de Junts del Govern ha endarrerit la presentació dels comptes

En la primera roda de premsa posterior a l'Executiva que ha fet el partit després de sortir del Govern, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha remarcat que demanen "un acord de claredat" per saber amb quines majories compta Aragonès al Parlament, fent una referència explícita a la mesura que defensa el president per marcar amb l'Estat les regles d'un nou referèndum.

Un cop trencat el Govern, Junts retreu a Aragonès que vulgui governar amb els 33 diputats d'ERC en solitari. Els exsocis ja han acceptat que no se sotmetrà a una qüestió de confiança, com fa setmanes que li reclamaven, perquè la perdria. "Amb 33 diputats no es pot governar ni tirar endavant un pressupost", ha assenyalat Rius. Junts exigeix a Aragonès que digui si pactarà o no amb el PSC, una qüestió sobre la qual diferents membres d'ERC han mostrat punts de vista divergents en declaracions als mitjans. Mentre que pel president del partit, Oriol Junqueras, hi ha un veto cap als socialistes, Aragonès no hi tanca del tot la porta.



Segons la primera enquesta feta després de la ruptura del Govern, set de cada deu votants de Junts es decantarien per aprovar els pressupostos del Govern d'Aragonès. El sondeig, fet pel GESOP i publicat a El Periódico, recull que l'opció preferida per tirar endavant els comptes del Govern és un pacte entre ERC, PSC i En Comú Podem (38,5%), per davant d'una aliança entre ERC i Junts (30,7%), amb el suport també de la CUP.



Aragonès porta dies fent pressió als seus exsocis perquè votin a favor d'uns pressupostos que, sosté, han fet ells. Rius ho ha rebutjat, ja que ha dit que els pressupostos de Giró estaven pensats en una lògica de govern de coalició que ara no existeix, i que si haguessin governat en solitari no haguessin presentat aquest projecte. No ha concretat, però, en què diferiria.



Rius també ha informat que Aragonès es reunirà properament amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una primera trobada després del trencament de l'Executiu. En aquesta reunió també s'ha formalitzat la incorporació de les exconselleres Lourdes Ciuró i Victòria Alsina a l'Executiva, de manera que el conjunt dels exmembres del Govern d'Aragonès ja en formen part.

Crítica a la situació dels Mossos d'Esquadra

Pel que fa a la situació als Mossos d'Esquadra, Rius ha lamentat la "inestabilitat" que viu el cos i que ha assegurat afecta el seu prestigi. "Les institucions s'han de respectar i el cos dels Mossos s'està ressentint de la inestabilitat dels últims dies". Aquest dilluns, i després de setmanes d'una tensió creixent, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha cessat el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela, per una tensió que ha anat creixent i que finalment les diferències en l'elecció dels nous comissaris ha fet esclatar.

Rius ha rebutjat qualsevol tipus de responsabilitat en la matèria mentre estaven al Govern, ja que ha assenyalat que Interior durant aquesta legislatura ha estat sempre en mans d'ERC, i ha criticat els "vaivens" que està patint.