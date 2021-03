Junts no es mou de l'abstenció, malgrat reconèixer que hi ha hagut "desbloquejos" els darrers dies

Com ja havia anunciat dilluns, Junts per Catalunya no es mourà de l'abstenció de divendres en la segona votació d'investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat, que tornarà a fracassar. Tot i reconèixer que hi ha hagut "desbloquejos" els darrers dies -en referència a l'acceptació per part d'ERC que el Consell per la República pugui tenir un paper important en l'estratègia independentista-, JxCat manté que calen "concrecions", com ara tenir un "acord estratègic a Europa", pactar una unitat d'acció a Madrid o definir el repartiment de carteres del futur executiu. A més a més, la formació ha subratllat que no se sent "interpel·lada" per l'acord entre ERC i la CUP, marcadament d'esquerres i allunyat del seu programa socioeconòmic.



En una intervenció protagonitzada per la seva portaveu parlamentària, Gemma Geis -el president del grup, Albert Batet, no ha anat al Parlament en estar en quarantena per ser contacte d'un positiu de Covid-, la formació de Puigdemont ha insistit que encara "no hem arribat a un acord" per votar a la investidura i ha criticat les pressions republicanes per enllestir-lo. En aquest sentit, tot i les evidents urgències socials i econòmiques que viu el país, Geis ha volgut espolsar-se les presses assenyalant que sense la intervenció de la justícia les "eleccions estaven previstes pel 30 de maig", de manera que l'actual govern en funcions s'hauria allargat mesos.

Tot i insistir amb la idea "d'unitat independentista", Geis ha criticat no només el pacte entre ERC i la CUP, sinó l'aposta per la taula de diàleg dels republicans, que ells accepten malgrat ser-ne "escèptics". "L'Estat ha deixat clar que no té cap intenció de resoldre el conflicte polític. (...) No ha deixat debatre l'amnistia i el referèndum pactat està descartat", ha recalcat la diputada, per a qui "ens falta concreció sense els quals és impossible fixar el rumb". "No podem continuar avançant si no tenim un acord conjunt estratègic", ha insistit Geis.



Finalment, la portaveu de JxCat ha desgranat les raons de mantenir l'abstenció: "no ens interpel·la l'acord bilateral entre ERC i la CUP" –"ens preocupa l'impacte pressupostari de mesures com el pla pilot de la renda universal"; falta "pactar un acord estratègic a Europa", ja que "la feina de l'exili ha aconseguit les majors fites de l'independentisme els darrers tres anys, amb la internacionalització del conflicte i victòries judicials"; "cal concretar unitat d'acció a Madrid"; i "no podem investir-lo sense tenir un acord de govern que faci referència a la distribució de competències i responsabilitats". Geis ha conclòs que cal seguir treballant "en els pròxims dies i setmanes perquè tinguem aquest acord de legislatura", tot i reconèixer que són "més optimistes" que el passat divendres.