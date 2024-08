Junts obrirà el congrés a la participació de persones independents i no afiliades

Junts obrirà el congrés a la participació de persones independents, no afiliades, de "rellevància" a nivell nacional, territorial o sectorial amb la voluntat "d'esdevenir el pal de paller de l'independentisme". Aquest dilluns, l'Executiva ha aprovat la celebració del congrés nacional extraordinari de la formació els pròxims dies 25, 26 i 27 d'octubre, que tindrà lloc a Calella (Maresme).

La formació de Puigdemont també ha donat llum verda al reglament del congrés. A més de les persones independents, hi podran participar tres delegats de cada partit que ha fet coalició amb Junts durant el cicle electoral.

"Rellançar l'estratègia independentista"

Junts ha avançat el congrés després que l'independentisme hagi perdut la majoria al Parlament i que Salvador Illa hagi estat investit president de la Generalitat. El secretari general del partit, Jordi Turull, va explicar que volien "rellançar l'estratègia independentista". També aposten per "la construcció d'una alternativa clara al nou govern de base tripartita a partir de la defensa d'un país basat en aquells principis, valors i actituds que han fet tan gran aquesta nació, amb propostes d'actuació concretes i definint un model de país".

El congrés constarà de tres ponències: estratègia, model de país i organització; i servirà també per a l'elecció de càrrecs que formaran part de la direcció del partit i les seves funcions. Fonts del partit no descarten la "presència" de Puigdemont al congrés, que va tornar a Waterloo després del seu retorn fugaç per assistir al ple del Parlament d'investidura d'Illa.

Carles Puigdemont al capdavant?

Membres de l'actual direcció de Junts aposten perquè l'expresident català Carles Puigdemont es torni a posar al capdavant, puix ara no ocupa cap càrrec orgànic. Fonts del partit assenyalen que volen que sigui "el congrés de l'oportunitat i l'alternativa, a diferència d'altres que van un congrés d'enfrontament", en referència al congrés nacional d'ERC previst per al 30 de novembre.

"L'objectiu de la convocatòria és celebrar un congrés d'obertura que ens permeti construir una alternativa transversal des de l'independentisme per liderar el país i per definir un nou full de ruta cap a la independència, a més de marcar el model de país", resa una carta a la militància. "No es tracta de recomposar un partit, sinó de recomposar i rellançar l'estratègia independentista des del lideratge de Junts", afegeixen.