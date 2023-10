Junts refreda un possible acord amb el PSOE per a la investidura: "Estem lluny"

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha allunyat aquest divendres un possible acord amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. Després de reunir-se amb el president en funcions, ha afirmat que la seva formació encara veu "lluny" el "compromís històric" que ha de permetre una entesa.

A la sortida d'una trobada que s'ha allargat prop d'una hora i mitja, Nogueras ha recordat que si el PSOE pretén fer "el que ha fet els últims quatre anys" no trobarà el suport de la seva formació, perquè "no som aquí ni per escoltar ni per fer el que s'ha fet" fins ara, que "s'ha constatat que no ha funcionat".

La reunió entre Nogueras i Sánchez ha tingut lloc a una de les ampliacions del Congrés i ha comptat també amb la presència del secretari d'Organització dels socialistes espanyols, Santos Cerdán. Posteriorment, s'hi ha afegit el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, tot i que aquest no ha estat present mentre les càmeres captaven l'inici de la trobada. Aquesta ha estat l'última reunió de Sánchez en la seva primera ronda amb els seus potencials aliats per a la investidura. Prèviament aquest mateix divendres s'havia reunit amb Merche Aizpurua, portaveu d'EH Bildu al Congrés.

Un cop finalitzada la reunió, en declaracions al pati del Congrés, la portaveu de Junts ha recordat que la seva formació no ha anat a la reunió a "escoltar les condicions del PSOE perquè Junts doni aquest suport", sinó per "recordar precisament el contrari". En aquest sentit, Nogueras ha lliurat al president espanyol en funcions la transcripció de la conferència que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va fer el 5 de setembre a Brussel·les. Dijous, fonts del PSOE van deixar clar que exigirien "gestos" a Junts, com ara una renúncia a la unilateralitat.

En aquesta conferència, Puigdemont va reclamar una llei d'amnistia per començar a negociar la investidura, així com la creació d'enteses prèvies com la creació d'un mecanisme de verificació dels acords. Nogueras ha recordat que Junts no acatarà un acord que no suposi avenços, perquè "si es tracta de fer el mateix que s'ha fet i s'ha dit els últims quatre anys, els vots de Junts no són els que estan buscant".

En tot cas ha evitat concretar els continguts de la trobada d'aquest divendres i si s'ha parlat d'amnistia. "Volem ser molt curosos i seguirem la línia que ha marcat el partit des de fa setmanes que és la de no comentar" les negociacions, ha dit, perquè "quan calgui parlar parlarem". En aquest sentit, ha recordat que l'actual és un moment "absolutament transcendent i extraordinari", i "nosaltres no jugarem al joc dels titulars i les filtracions, que sembla que per això ja n'hi ha uns altres".