Junts votarà contra el primer gran decret del Govern espanyol per una disposició que complica l'aplicació de l'amnistia

Junts votarà contra de l'anomenat decret òmnibus que la setmana que ve portarà a ratificació al Congrés dels Diputats el Govern espanyol. Aquest és el primer gran decret de la nova legislatura i inclou diverses qüestions de caire econòmic i jurídic.

La discrepància ha sorgit entorn de la part del decret que inclou modificacions a la Llei d'Enjudiciament Criminal, que afectaria l'aplicació de la Llei d'amnistia amb una paralització en alguns casos a partir de la seva entrada en vigor. Almenys així ho considera la direcció de Junts i també ek PNB. Tots dos partits ja van traslladar al Govern espanyol aquesta preocupació.

La decisió de Junts ha estat presa després que el secretari general del partit, Jordi Turull, es reunís aquest dijous amb el número tres del PSOE, Santos Cerdán, a Barcelona i van constatar les seves diferències al voltant del decret òmnibus, segons ha avançat TVE i ha confirmat Público.

El secretari general de Junts va traslladar al secretari d'Organització del PSOE que mantenen el 'no' a la norma, perquè "pot posar obstacles a la llei d'amnistia". Tampoc veuen amb bons ulls la tramitació com a projecte de llei, que consideren "un parany", segons apunta l'agència ACN. El decret serà debatut i votat al ple de la setmana que ve al Congrés dels Diputats i els vots de Junts són necessaris.

Retirada i nou decret

Junts posa el focus en una reforma de la llei d'enjudiciament criminal (Lecrim) inclosa al decret, per la qual cosa les causes judicials quedarien paralitzades quan un magistrat plantegés una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Això, segons el partit de Puigdemont, obstaculitzaria l'aplicació de la llei d'amnistia una cop aprovada. A més, detecten altres qüestions que "afecten l'autogovern" de la Generalitat.

El problema és que el decret òmnibus inclou altres matèries que es validarien o rebutjarien conjuntament. Entre elles, les mesures necessàries per poder sol·licitar el quart tram d'ajudes europees, una dotació de 10.000 milions, que correspondria al Pla de Recuperació pactat amb la Comissió Europea.

En els últims dies, el ministre Félix Bolaños va assegurar que el rebuig de Junts es devia a "un malentès" i s'ha mostrat convençut que el decret s'aprovaria amb els vots de Junts o sense, sense especificar amb quins suports comptaria el Govern, ja que la majoria de la investidura seria ara insuficient. Junts exigeix ​​que es retiri el decret i se'n faci un de nou sense les qüestions espinoses ja que asseguren: "No ens en fiem" i per això justifiquen el rebuig a la proposta del Govern espanyol de la tramitació com a projecte de llei.