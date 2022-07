La justícia anula l'absolució dels síndics de l'1-O i obliga a repetir el judici

L'Audiència de Barcelona obliga a repetir el judici contra els cinc síndics electorals de l’1-O, tal com demanava la fiscalia, segons ha avançat 'elnacional.cat' i han confirmat fonts jurídiques a l'ACN. L’abril de l’any passat, el jutjat penal número 11 de Barcelona va absoldre els cinc membres de la Sindicatura Electoral, a qui la fiscalia demanava dos anys i nou mesos de presó per desobediència i usurpació de funcions públiques. La sentència no veia provat que els síndics donessin cap instrucció o ordre ni que es tornessin a reunir després de les providències dictades pel Tribunal Constitucional.

El ministeri públic creu que es va produir un error en l'apreciació de la prova, especialment en la documental. També aprecia contradicció entre els fets declarats provats i la decisió final. La fiscal va insistir que van signar resolucions i van donar ordres, tot i saber que el TC havia suspès les lleis aprovades pel Parlament que creaven aquest figura.

Els síndics electorals absolts són el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Matas, que va presidir la sindicatura; la professora de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i actual consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge; el professor de Dret Administratiu a la UB Marc Marsal; el professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Pagès, actual diputat al Congrés per Junts, i l'advocada Marta Alsina.

Pagès i Verge són aforats al Tribunal Suprem i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respectivament, cosa que podria portar el nou judici a l'alt tribunal espanyol o dividir-la en tres: al Suprem, al TSJC i al jutjat penal.