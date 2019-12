Després d'una sessió exprés d'uns vint minuts, el jutge de primera instància belga ha decidit ajornar la vista sobre les euroordres contra els tres polítics catalans al 3 de febrer. Així esperarà a la decisió del Tribunal de Justícia europeu sobre la immunitat parlamentària d'Oriol Junqueras abans de decidir si extradeix a Espanya l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluis Puig.



El TJUE es pronunciarà aquest dijous sobre si Junqueras hauria d'haver gaudit d'immunitat parlamentària en el cas del procés pel qual ha estat condemnat a 13 anys de presó. Puigdemont i Comín també van ser escollits a les eleccions del maig passat, amb el que una decisió favorable per a Junqueras podria portar al jutge belga a considerar si ells dos també haurien de ser immunes, i en aquest cas podria complicar-se la seva extradició a Espanya. La nova vista davant la Cambra del Consell de Brussel·les se celebrarà el 3 de febrer a les dues de la tarda.

“El tribunal ha decidit que és potestat del TJUE a Luxemburg aclarir tots els assumptes relacionats amb la qüestió de la immunitat”, ha explicat Simon Bekaert, un dels advocats dels tres polítics catalans, poc després de la seva cita amb el jutge.



Els advocats tenen l'esperança que les conclusions del TJUE del dijous vagin en la línia de l'opinió emesa fa un mes per l'Advocat General de la UE. Maciej Szpunar exposava que el vicepresident Oriol Junqueras havia d'haver estat considerat com a eurodiputat després de conèixer-se els resultats de les eleccions europees de maig. Això sí, com Junqueras ja està condemnat, l'Advocat General també considerava que el Tribunal europeu seria “inoperant” per al seu cas concret.



De ser declarat immune, i en funció de la lletra petita de la sentència del TJUE del dijous, s'obre l'interrogant de si Puigdemont i Comín haurien de ser també immunes. Amb la sentència europea de Junqueras sobre la taula, el jutge belga pretén tenir tots els elements per a decidir si executa l'euroordre contra els tres polítics catalans.



“El del dijous no és un cas que ens afecti directament a nosaltres. Però la decisió és molt rellevant, també sobre el conjunt de drets en joc més enllà de si afecta o no aquest procediment”, ha dit Puigdemont a la premsa al final de la vista d'aquest dilluns.



Les sentències del TJUE estableixen jurisprudència, així que el jutge podria aplicar directament la doctrina d'aquesta decisió si creu que està directament relacionada. Una altra opció per al jutge seria preguntar al seu torn a la justícia europea sobre la situació específica de Puigdemont i Comín.



El cas de Puig és diferent, ja que ell no va concórrer a aquestes eleccions, però el jutge ha decidit mantenir els tres assumptes en una sola peça, amb el que el cas de Puig seguirà de moment els mateixos terminis que els de Puig i Comín.

Les sentències del TJUE marquen jurisprudència

De ser declarat immune, l'expresident no ha descartat tornar a Espanya. “La immunitat no és a la carta. S'ha d'aplicar en tot el territori en el qual aquesta immunitat et protegeix. No crec que hi hagi una altra ocasió en què la justícia europea hagi d'esmenar una altra vegada a l'Estat espanyol. Crec que no seria una bona notícia per a l'Estat espanyol”, ha dit l'expresident a la sortida del Tribunal.



En el seu discurs, Puigdemont ha tornat a carregar contra la independència de la Justícia espanyola i s'ha mostrat confiat en el treball dels tribunals de Bèlgica i de la UE: “Hem confiat des de fa més de dos anys en la justícia europea. Sabem que la seva decisió es basarà en la independència judicial. L'única cosa que han de fer és la seva feina”, ha dit Puigdemont.



Fins al 3 de febrer, les condicions de llibertat dels tres polítics catalans continuen sent les mateixes: no poden sortir de Bèlgica sense l'autorització d'un jutge i hauran de presentar-se davant el tribunal sempre que se'ls demani.



Aquesta és la segona vegada que s'ajorna la decisió sobre els casos de Puigdemont i Comín, i la primera vegada per a Puig -en l'última ocasió el tribunal va decidir unir-lo als altres dos casos-. I el cas no acabarà amb la nova vista, fins i tot si no hi ha nous ajornaments. Després del 3 de febrer, el jutge tindrà llavors quinze dies per dictar sentència, després de la qual cosa tant la Fiscalia belga com la defensa tindran 24 hores per presentar un recurs contra la decisió a la Cort d'Apel·lació belga. Aquí encara quedaria una altra instància d'apel·lació més: el Tribunal de Cassació. La defensa dels polítics catalans ha advertit en repetides ocasions que la resolució podria portar encara diversos mesos, a causa de les possibilitats d'apel·lació.

20 de febrer, vista de la demanda de Puigdemont contra Llarena

Més enllà de l'ajornament de la vista sobre les euroordres contra Puigdemont, Comín i Puig, aquest dilluns també s'ha sabut que la justícia belga celebrarà el 20 de febrer una vista sobre la demanda civil que l'expresident català, i quatre exconsellers, van presentar contra el jutge del Suprem Pablo Llarena per falta d'imparcialitat. Segons Europa Press, no s'espera que aquell dia el tribunal prengui una decisió definitiva, sinó que el procés encara podria allargar-se un altre mes.