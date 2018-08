La justícia belga posposa la decisió sobre l'euroordre al raper exiliat Valtonyc

El jutge de Gant (oest de Bèlgica) ha decidit posposar la decisió sobre l'euroordre d'arrest emesa per Espanya contra el raper Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtonyc, fins al proper 3 de setembre.



Segons han afirmar els advocats de la defensa Simon i Paul Beckaert, el jutge de guàrdia ha decidir posposar l'assumpte a l'espera de rebre les al·legacions de la fiscalia.

Valtonyc ha acudir avui a la primera audiència al Palau de Justícia de Gant a les 9.16 hores (7.16 GMT).



"No han acceptat l'extradició automàtica i cal discutir, això significa que el cas està agafant força i volum, que s'ha de discutir, que hi ha una justícia que esperem que mostri ser independent", ha declarat el jove raper de 25 anys després de la vista davant el jutge, en la qual no ha prestar declaració.



L'advocat Simon Bekaert ha aclarit que "el cas està posposat" a l'espera que la fiscalia presenti les seves al·legacions per escrit, després que la defensa ja hagi presentat els seus arguments.



"Segons el jutge i la defensa és un cas de principis, de llibertat d'expressió i requereix una resposta escrita que tindrà lloc en els propers dies", ha agregat el lletrat, qui ha considerat que hi ha "poques possibilitats" que el jutge decideixi posposar de nou la vista, encara que sí podria haver-hi apel·lació davant una instància superior.

La defensa argumenta que no existeix la doble incriminació que s'exigeix per a l'extradició, és a dir, la tipificació dels mateixos delictes en tots dos Estats, en concret en el d'enaltiment del terrorisme.



"Des del punt de vista judicial tècnic creiem que no hi ha lloc per a l'extradició ja que està condemnat sobre la base de delictes que no existeixen a Bèlgica", va al·legar l'advocat.



Sobre el delicte d'injúries a la corona, la defensa al·lega que si bé existeix a Bèlgica s'interpreta d'acord a les resolucions del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg.



El passat 24 de maig, l'Audiència Nacional va dictar una ordre de crida i cerca nacional, internacional i europea contra Valtònyc perquè compleixi la condemna de tres anys i mitjà de presó als quals va ser sentenciat per enaltiment al terrorisme, injúries a la Corona i amenaces.



El passat mes de març, el Tribunal Europeu de Drets Humans va fallar contra Espanya en entendre que cremar una foto dels reis no vulnera la llibertat d'expressió, per la qual cosa la pena de presó imposada a dues persones que ho van fer en 2007 suposa "una ingerència" no proporcionada.



El 5 de juliol un jutge d'instrucció belga va decidir mantenir a Valtonyc en llibertat condicional a l'espera que un altre magistrat estudiés el seu possible lliurament, la qual cosa implica que no pot sortir del país.