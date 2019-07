La Justícia declara que els 'riders' de Deliveroo són treballadors assalariats i no autònoms

Nou revés judicial per Deliveroo. El Jutjat del Social número 19 de Madrid ha donat la raó a Inspecció de Treball i ha considerat aquest dimarts que els riders estan subjectes a una relació laboral amb l'empresa. En altres paraules, els repartidors són treballadors assalariats i no autònoms, com l'empresa defensava.



El magistrat conclou que "en la prestació de serveis dels repartidors afectats pel procés, durant el període a què es refereix l'acta de liquidació, van prevaler les condicions pròpies de la laboralitat, el que condueix a l'estimació de la demanda".



La resolució, fruit de la vista oral del judici celebrat el passat 31 de maig, declara que els riders "essencialment" han executat "un treball personal en unes condicions organitzades i dirigides per l'empresa, que és l'única que controla la marca Deliveroo" . Així mateix, el magistrat ressalta el fet que l'aplicació informàtica i la formació dels repartidors depenguin directament de la companyia.

"Un cop acceptada la comanda, el mateix havia d'atendre d'acord amb les detallades instruccions determinades per l'empresa, sense marge apreciable d'autonomia del treballador", explica el magistrat Antonio Cervera Peláez-Campomanes a la resolució a la qual ha tingut accés Público.



D'aquesta manera, la resolució ressalta com a fets provats que l'empresa és l'encarregada de dotar de formació als riders. Uns cursos de formació en què, tal com va descobrir aquest diari fa anys, es tractava d'amagar per tots els mitjans la veritable relació laboral entre repartidors i empresa.



Així mateix, el jutge dona rellevància a l'hora de dictaminar que els repartidors són treballadors per compte aliè -i no per compte propi- que haguessin d'utilitzar les aplicacions mòbils de l'empresa per poder desenvolupar les seves funcions laborals. "L'accés als serveis en aquesta aplicació era gratuït per als repartidors, sent la societat demandada la que els facilitava l'accés, l'alta d'usuari i el manual d'utilització", valora.



Així mateix, es posa de manifest que l'organització dels torns de treball depenia directament de Deliveroo, que gestionava els horaris a través d'una aplicació mòbil. Una cosa que passava, de la mateixa manera, amb el repartiment de les zones de treball. Això, entre altres coses, desvetllaria la veritable relació laboral dels riders de Deliveroo.



"Els treballadors estaven subjectes a una relació laboral amb ROOFOODS SPAIN SL (Deliveroo) en el temps en què van prestar respectivament els seus serveis en el període que abasta l'acta de liquidació, condemnan la indicada societat a estar i passar per això", conclou la resolució, donant la raó a la Seguretat Social.