La justícia europea tomba la limitació de llicències VTC a Barcelona

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha tombat la limitació de llicències a vehicles de transport amb conductor (VTC) a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que fins ara estava marcada en 1 cada 30 taxis. En la sentència publicada aquest dijous, el tribunal considera que aquesta norma és contrària al dret europeu i que tant la limitació com l'exigència d'una autorització específica són una "restricció a l'exercici de la llibertat d'establiment".

Tot i això, el TJUE permetria poder demanar una autorització específica "si és necessari per a la bona gestió del transport" i sempre que sigui amb "criteris objectius, no discriminatoris i coneguts prèviament" i "sense arbitrarietats". Així doncs, el TJUE remarca que l'autorització addicional ha de "respondre a les necessitats particulars" de l'AMB.

La sentència del TJUE apunta que la norma restringeix la "llibertat d'establiment"

Quant a la limitació de llicències, el tribunal considera que no és "idònia per assolir els objectius de bona gestió" del transport, el trànsit, l'espai públic i el medi ambient. De fet, assegura que les VTC sí afavoreixen aquests objectius, sobretot perquè ajuden a reduir els vehicles privats.

També apunta que es podien haver adoptat "mesures menys restrictives per limitar l'impacte" de les VTC, com per exemple limitar en determinades franges horàries o espais.

Com va arribar el cas al TJUE?

L'assumpte de la norma que limita les VTC va escalar als jutjats quan l'empresa Prestige and Limousine, titular d'autoritzacions de serveis VTC a l'AMB, va impugnar el reglament i va demanar la seva anul·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Les companyies que ofereixen aquests serveis van al·legar que les restriccions que imposa la norma busquen posar obstacles a la seva activitat i afavorir el sector del taxi.

Davant la situació, el TSJC va decidir traslladar els dubtes al TJUE amb una pregunta judicial que es qüestionava dues coses. D'una banda, si la norma que limita les VTC s'ajusta a la normativa europea de competència. I de l'altra, si cal una doble autorització per oferir els serveis.