La justícia francesa dona la raó a la Bressola: podrà comprar un antic convent per fer-hi un liceu

El Tribunal de Montpeller ha donat la raó a la Bressola i ha suspès el dret de preempció de l'Ajuntament de Perpinyà en l'adquisició del convent de Santa Clara per fer-hi el primer liceu de l'associació. El motiu: no veu justificada l'actuació del consistori.

Arran de la resolució judicial, la Bressola ja ha anunciat que compra el monestir per 1,2 milions d'euros. Si no hi ha cap més impediment, ara podrà fer assolir l'objectiu de fer realitat el projecte. En aquest sentit, en un comunicat demana al consistori que faci un pas enrere i permeti el desenvolupament del projecte.

"L'etapa de Liceu és una necessitat vital, per a la recuperació de la llengua i cultura catalanes a Catalunya Nord, però també pel camí dels joves de 15 a 18 anys, que es troben en un període de construcció social i cultural de la seva personalitat", remarca en un comunicat la Bressola. "Això permetrà oferir, per primera vegada, una escolarització en immersió lingüística als alumnes des de maternal i fins a les portes de la universitat", afegeix.

L'alt tribunal tanca així un llarg litigi i entra en el fons de la qüestió després que fa un any ja resolgués a favor de la Bressola en el recurs d'urgència que havien interposat. En aquella ocasió, condemnava l'Ajuntament a pagar 2.000 euros a l'entitat, que se sumen als 1.500 euros que imposa pagar en la nova sentència.

Un llarg recorregut

La picabaralla entre les dues parts arranca inicialment quan les monges del monestir de Santa Clara decideixen vendre l'edifici l'any 2019. En aquell moment el consistori no va mostrar interès en el convent, ni el batlle Jean-Marc Pujol ni l'alcalde Louis Aliot.

La Bressola va anunciar a principis de setembre de l'any passat que celebrava el seu 45è aniversari fent el primer pas per obrir un col·legi-liceu a Perpinyà. Així podria donar sortida als centenars d'alumnes que any rere any estudien en el sistema educatiu immersiu en els vuit centres de l'entitat.

La direcció va plantejar a l'Ajuntament la voluntat d'adquirir el monestir de Santa Clara i inicialment no va rebre-hi cap objecció així que va iniciar els trámits. Però quan ja havien fet una paga i senyal de 60.000 euros dels 1,2 milions d'euros en què estava fixada la compra, el consistori va decidir exercir el dret de preempció.

La Bressola va presentar dos recursos davant dels tribunals. Un reclamant mesures d'urgència, el que aquí es coneixen com a cautelars, i un altre, més a llarg termini, que haurà de resoldre la qüestió de fons.

La primera resolució va arribar el mes de desembre de l'any passat. Era el preàmbul a la sentència d'aquest divendres: donava la raó a l'associació la Bressola i anul·lava el dret a preempció exercit per Perpinyà.

A la sentència d'aquest divendres, el tribunal resol en el mateix sentit i creu que la decisió no va estar prou motivada perquè l'adquisició prevista per part de l'Ajuntament no comptava amb un projecte per poder exercir aquest dret. Per això, anul·la la decisió i condemna l'Ajuntament de Perpinyà a pagar 1.500 euros a l'associació.