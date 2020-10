La Justícia investiga 19 agents policials per la seva actuació durant les protestes contra la sentència de l'1-O

El Centre Irídia ha explicat aquest dimecres que hi ha 19 agents investigats per la seva actuació durant les protestes contra la sentència de l'1-O que es va publicar fa justament un any. El dispositiu Som Defensores, del qual formava part aquesta entitat, va atendre 204 atencions telefòniques, electròniques i presencials. Hi ha 13 casos judicialitzats, amb 19 agents imputats, 16 dels Mossos i tres de la Policia Nacional. Alguns encara no estan identificats, com el que hauria provocat la pèrdua d'un ull d'un manifestant a l'aeroport del Prat. L'entitat segueix denunciant que s'utilitzessin bales de goma, qüestiona l'ús que es va fer dels projectils foam, n'exigeix la publicació de la instrucció i reclama una millor identificació dels agents.

Hi ha sis casos en els quals l’agressió va ser per un impacte de projectil de foam o de goma, tres casos en els que es va realitzar un cop amb el bastó policial en trajectòria vertical al cap o en situacions en què la persona no tenia capacitat de mobilitat, un cas en què va patir una agressió d’una furgoneta i cinc casos que van patir cops de bastó policial amb amenaces i atemptat contra la integritat moral.



L'entitat, que ha iniciat una campanya de micromecenatge per portar els casos a judici, critica que s'utilitzin "bastons policials amb cops directes de dalt a baix en zones sensibles com al cap", ha exposat Anaïs Franquesa, codirectora d'Irídia. També ha explicat que les bales de goma no s'haurien d'haver fet servir durant les protestes. "Nosaltres entenem que aquest dispositiu el coordinava Mossos d’Esquadra i aquí les bales de goma estan prohibides perquè així ho va decidir la societat catalana". També ha denunciat una "mala utilització" dels projectils de foam, que van generar "lesions molt greus en zones sensibles com l’ull o el cap".

"Intenció de ferir psicològicament"

Irídia considera que durant les actuacions policials hi va haver "una clara intenció de ferir psicològicament les persones manifestants, generant por i estrès agut amb les seves actuacions", segons ha explicat la psicòloga Natàlia Agrego. Van atendre 13 persones, dues per la pèrdua de visió, dues per lesions greus en altres parts del cos i la resta amb lesions físiques lleus però amb un "fort impacte psicològic".



"Els casos que portem han presentat simptomatologia ansiosa i depressiva, dificultats per dormir i per menjar, malsons, també estats de molta tristesa, por, sentiments de paràlisi quan es troben amb agents policials en àmbits totalment diferents dels contextos de manifestació, també hi ha forts sentiments d’injustícia i ràbia i sentiments de culpa", ha lamentat Agrego.