La justícia ja investiga l'exdirector de l'Aula de Teatre de Lleida pels presumptes delictes d'abús sexual

La justícia investiga ja l'exdirector de l'Aula de Teatre de Lleida pels presumptes delictes d'abús sexual. El jutjat d'Instrucció 4 de la capital Segrià té obertes diligències per uns fets que haurien tingut lloc al centre, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat el TSJC, després de la denúncia de la Fiscalia.

A més de contra Antonio Gómez, les diligències obertes també consten com a investigades dues exdirectores de l'Aula per suposadament conèixer els fets i no denunciar-los. En aquest cas, se les acusa de l'omissió del deure d'impedir delictes. Segons l'Ara, es tracta de les exdirectores del centre Mercè Ballespí i Mireia Teixidó.

La denúncia de la Fiscalia se sustenta amb el testimoni de noves denunciants sobre fets que no estarien prescrits, concretament dues alumnes de l'Aula nascudes l'any 2000. D'aquesta manera, ara es prendrà declaració tant als investigats com a les noves denunciants.

Alguns fets han prescrit

El ministeri fiscal anunciava a principis del mes d'octubre de l'any passat que tirava endavant el procés judicial. La investigació arrancava arran del documental El sostre groc, així com l'aparició de noves denunciants sobre fets que no haurien prescrit i també noves recopilacions de proves dels Mossos d'Esquadra.

La denúncia que la Fiscalia va presentar a mitjans del mes de setembre passat ha permès obrir diligències i investigar l'exresponsable. Tot plegat després que un grup d'exalumnes del centre ja denunciés el 2018 els suposats abusos sexuals que haurien sofert per part del director i professor. En aquella ocasió, la via judicial no va prosperar perquè els fets havien prescrit.