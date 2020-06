Justícia prepara totes les sales de vistes de Catalunya per celebrar-hi judicis telemàtics

El Departament de Justícia ha adquirit 447 noves llicències per celebrar judicis per videoconferència, una per a cadascuna de les sales de vistes dels jutjats de tot Catalunya. Aquesta inversió en tecnologia farà possible que els judicis, les vistes prèvies i les declaracions es puguin celebrar sense desplaçaments innecessaris i evitant l’acumulació de persones als edificis judicials.



Els Mossos d’Esquadra, les policies locals i els metges forenses podran intervenir en els judicis per videoconferència des de les seves dependències. Els advocats i procuradors hi podran participar telemàticament quan es tracti d’actuacions prèvies. En relació amb les declaracions de detinguts o d’interns de les presons, també ho podran fer telemàticament des de les comissaries i els centres penitenciaris. Sempre és el jutge qui disposa si s’utilitza la via telemàtica. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha establert que els jutges i tots els seus equips sempre estaran en seu judicial durant les vistes o els judicis.

Participar en un judici des del mòbil, la tauleta o l’ordinador

La plataforma Webex permet establir el dia i l’hora de la videoconnexió, amb independència del dispositiu que s’usi per fer-ho -tauletes, ordinadors o telèfons mòbils- i amb tants participants com sigui necessari. És una connexió segura. Es compleix així amb totes les garanties processals i amb les indicacions sanitàries. El jutge, però, és qui té l’última paraula i qui pot decidir si el judici se celebra telemàticament o presencialment. Fins ara, a Catalunya se celebren més de 16.000 actuacions judicials cada any.

Taula de assenyalaments per mes i distribució - Departament de Justícia

Formació per als funcionaris de l’Administració de justícia

El Departament de Justícia està formant gairebé 2.000 funcionaris, entre gestors, tramitadors i auxilis judicials a tot Catalunya. La formació, d’una hora de durada, la imparteix el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), a través d’un equip de dinamitzadors informàtics del Departament de Justícia, en format telemàtic, i permet que es pugui seguir tant des dels ordinadors del lloc de treball com des de casa.



Des del 27 de maig fins al 30 de setembre, hi ha 49.477 assenyalaments programats, dels quals 47.831 (97 %) són al matí (fins a les 15 h) i 1.646 (3 %), a la tarda.



De tot Catalunya, Barcelona ciutat (Ciutat de la Justícia) compta amb el 48 % d’assenyalaments (uns 23.700), i la resta de Catalunya el 52 % (uns 25.800).



Pel que fa al repartiment a la resta de Catalunya: Barcelona comarques compta amb 14.173 vistes programades en aquest període (29 %); Catalunya central, 1.745 (4 %); Girona, 2.679 (5 %); Alt Pirineu i Aran, 216 (0 %); Lleida, 1.984 (4 %); Tarragona, 4.265 (9 %), i Terres de l’Ebre, 688 (1 %).



El 72 % de les vistes de moment programades per a la tarda pertanyen a la Ciutat de la Justícia. Es tracta del 72 % sobre el 3 % del total d’assenyalaments a Catalunya per a la tarda.

Més de 1.600 videoconferències en dos mesos

Justícia va posar en marxa aquesta plataforma dies abans de l’estat d’alarma amb la compra de 14 llicències Webex per evitar desplaçaments i facilitar la comunicació entre jutjats i comissaries, hospitals o centres penitenciaris durant els serveis essencials.



Des de l’inici de l’emergència fins al 10 de juny, els jutjats han sumat 1.616 videoconferències. D’aquestes, els jutges n’han fetes 925 amb comissaries de Mossos d’Esquadra o policies locals per prendre declaració a detinguts. Amb advocats, 103. Un total de 249 videoconferències han estat realitzades entre jutges i centres hospitalaris. En aquests casos, són comunicacions per decidir, per exemple, internaments urgents de persones amb problemes de salut mental.



Les 339 restants són videoconferències entre jutjats i centres penitenciaris, centres educatius, geriàtrics, fiscals, TSJC o forenses de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC).



La demarcació de Barcelona suma 1.281 (79 %) videoconferències amb el sistema Webex; Girona, 126 (8 %); Lleida, 79 (5 %); Tarragona, 94 (6 %) i, Terres de l’Ebre, 36 (2 %).



Amb aquesta última incorporació, Justícia disposa d’un total de 461 llicències de videoconferències contractades a disposició de l’Administració de justícia a Catalunya.