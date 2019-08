El jutge d'instrucció d'Agrigent, a Sicília (sud d'Itàlia), ha aixecat aquest dijous l'embargament al vaixell de l'ONG espanyola Open Arms, que va ser immobilitzat el passat 21 d'agost per les autoritats italianes, han informat fonts del procediment judicial.



El jutge Stefano Zammuto ha ordenat la devolució del vaixell a Open Arms, encara que seguirà de moment parat, fins que es resolgui la recerca judicial que s'està desenvolupant al país contra les autoritats italianes sobre per què no es va autoritzar abans el desembarcament dels migrants a bord.



El vaixell està actualment al port de la localitat de Porto Empedocle, a Sicília. El pròxim 9 de setembre hi ha programada una altra inspecció a bord per part de membres de la Direcció General de la Marina Mercant espanyola.



El vaixell va ser immobilitzat el 22 d'agost per les autoritats italianes, després d'una inspecció realitzada per la Guàrdia Costanera del país que havia detectat "anomalies greus", motiu pel qual no podia tornar a navegar fins que s'haguessin corregit. L'ONG espanyola va dir llavors que esmenaria totes les anomalies detectades a Itàlia com més aviat millor per poder continuar salvant vides al Mediterrani.



Ara, el jutge italià ha ordenat la devolució del vaixell a Open Arms perquè considera que "no subsisteixen, després de l'evacuació i el rescat dels migrants, exigències probatòries" i que no es pot atribuir "cap responsabilitat a l'organització i la tripulació", segons recullen els mitjans italians.



El jutge ha ratificat al mateix temps la continuïtat de la recerca oberta al país per ordre de la Fiscalia d'Agrigent per un suposat delicte de segrest de persones, que de moment no va dirigida contra ningú en concret, per no haver permès el desembarcament d'aquests migrants molt abans a Itàlia. El vaixell va estar 19 dies al mar esperant que algun país europeu li autoritzés un port.



Els primers rescats d'Open Arms es van realitzar l'1 d'agost. El 14 d'agost, la Justícia italiana va cancel·lar la prohibició del ministre de l'Interior, Matteo Salvini, perquè poguessin entrar en aigües territorials italianes. El vaixell va romandre davant les costes de Lampedusa, a uns 800 metres de distància, fins al 20 d'agost, quan el fiscal d'Agrigent (del qual depèn Lampedusa), Luigi Patronaggio, va ordenar el desembarcament immediat i la confiscació de la nau, després de pujar a bord i comprovar l'estat dels migrants.



Així, el 20 d'agost van poder desembarcar a Lampedusa els 83 migrants salvats en el mar que encara quedaven a bord, perquè l'altre mig centenar rescatat per l'ONG espanyola ja havia estat evacuat amb anterioritat.



Per al jutge d'Agrigent, el cas d'Open Arms guarda moltes similituds amb el succeït l'agost de 2018, quan Salvini va mantenir bloquejats durant cinc dies a un centenar de migrants davant de Catania. Per aquests fets, la Fiscalia d'Agrigent va obrir una recerca en contra seva pels delictes de segrest, arrest il·legal i abús de poder, si bé no va ser jutjat, perquè el seu soci al Govern, el Moviment Cinc Estrelles, va impedir que s'aixequés la seva immunitat.