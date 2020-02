La jutge autoritza el permís de 72 hores a Jordi Cuixart, tot i el rebuig de la Fiscalia

La jutge de vigilància penitenciària ha comunicat que autoritza el permís de 72 hores que havia sol·licitat el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. D’aquesta manera, la magistrada s’ha desmarcat de la posició de la Fiscalia, que s’oposava al permís, amb l’argument que el pres polític no s’havia "penedit" dels fets. La jutge, en canvi, exposa que el dirigent de l’entitat sobiranista ja ha complert una quarta part de la seva condemna a nou anys de presó -en concret va fer-ho el 14 de gener del 2020- i, a més a més, té una "bona conducta" a la presó. Dit amb altres paraules, exposa que Cuixart compleix amb els dos requisits que estableix la legislació penitenciària per rebre un permís de sortida del centre.



El president d’Òmnium ja va gaudir d’un permís de 48 hores i posteriorment va demanar aquest de tres dies. La Fiscalia no pot pronunciar-se en els permisos de dos dies, perquè no passen per la supervisió judicial i els concedeix directament la Junta de Tractament de la presó. En canvi, ha refusat els de tres dies, ja que va fer-ho primer amb Cuixart i divendres passat amb el sol·licitat per l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez. La jutge de vigilància penitenciària, però, no ha seguit el criteri del ministeri públic, almenys en el cas del president d’Òmnium. De fet, la jutge exposa que la manca de penediment no pot ser un argument per no concedir el permís.



En ambdós casos el rebuig de la Fiscalia seguia un argumentari similar. Per exemple, en el cas de Sánchez sostenia que és "prematur" concedir aquest permís de 72 hores i argumenta l’oposició per la "manca de penediment" del pres polític. En concret, la Fiscalia veu la petició del permís de tres dies com a "prematur, injustificat i improcedent".

El veu prematur perquè considera que ha passat poc temps amb relació a la sentència de nou anys que el Suprem li va imposar a Sánchez, si bé ja ha complert una quarta part de la condemna i, per tant, té dret a rebre permisos. A més a més, afegeix que el també exdiputat de JxCat al Congrés no ha assumit els fets "delictius" i que no segueix tractament penitenciari. Una de les proves que ofereix la Fiscalia per justificar la seva posició és una entrevista a El Mundo en què l’exdiputat diu que no demanarà l’indult.



Resta per veure quina decisió pren la jutge de vigilància penitenciària sobre les peticions de Sànchez i Cuixart per poder sortir tres dies de la presó de Lledoners. Si les tomba, les defenses podrien recórrer i hauria de ser l’Audiència de Barcelona qui s’hauria de pronunciar. A més a més, la jutge també haurà de decidir si dona el vistiplau a l’aplicació de l’article 100.2 als dos presos polítics, que permetria al president d’Òmnium Cultural sortir cinc dies a la setmana del centre penitenciari per anar a treballar a la seva empresa i tres a Sànchez per realitzar tasques de voluntariat. En ambdós casos, però, haurien d’anar a dormir a la presó.