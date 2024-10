El jutge dona la raó a Morad i li retira la prohibició d'entrar al barri de la Florida

El jutjat d'instrucció 4 de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha arxivat la causa contra el raper Morad per uns aldarulls l'octubre del 2022 i això deixa sense efecte la mesura cautelar que impedia al cantant entrar al barri de la Florida, on residia.

El raper va ser detingut l'octubre del 2022 perquè se'l relacionava amb uns aldarulls en què es van cremar dos cotxes i dos contenidors als blocs de la Florida. Ara, el jutjat ha arxivat la causa després que la fiscalia hagi considerat en fase de qualificació que procedeix l'arxiu i no hi hagi acusació particular. La Fiscalia considera que "no queda degudament acreditat" que els fets es puguin atribuir a l'acusat.

D'aquesta manera, el jutjat acorda el sobreseïment provisional de la causa i que les mesures cautelars adoptades quedin sense efecte, "especialment la prohibició d'entrar i romandre a la zona dels blocs de la Florida". Aquesta mesura ha quedat sense efecte des del moment de la resolució judicial, sense necessitat d'esperar que sigui ferma.

Morad que ja ha tornat al seu barri, ha celebrat la decisió judicial publicant una nova cançó: No me duele.



Aquest no ha estat l'únic problema judicial del raper. L'artista ja va acceptar una pena de dos anys, sense entrar a presó, per animar a llançar pedres contra uns policies en la gravació d'un videoclip a l'Hospitalet de Llobregat el 2021. A més, també va entrar a la presó per complir una condemna de sis mesos per un delicte de trànsit.