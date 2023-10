Un jutge imputa l'exdirectora del CNI per l'espionatge a Aragonès amb Pegasus

El jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona ha citat a declarar com a investigada l'exdirectora del Centre Nacional de Intel·ligència (CNI) Paz Esteban pel cas Pegasus contra Pere Aragonès. Segons han avançat diversos mitjans, l'Audiència de Barcelona ha admès a tràmit la querella que va presentar fa uns mesos el president de la Generalitat per l'espionatge al seu telèfon mòbil a través del programari espia de l'empresa israeliana NSO Group.

El magistrat ha citat com a investigada Esteban, cessada el maig de l'any passat després que esclatés el Catalangate. També ha demanat diversa documentació al mateix CNI, a NSO Group i al Tribunal Suprem perquè confirmi si va autoritzar l'espionatge. És el primer cop que se cita a declarar com a imputat un càrrec dels serveis d'intel·ligència espanyols

El jutjat demana la desclassificació de documentació secreta

Esteban haurà de comparèixer al jutjat el 13 de desembre i el mateix dia ho haurà de fer el cap del Govern en qualitat de perjudicat. El jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona sosté que els fets denunciats per Aragonès "fan presumir la possible existència d'infraccions penals", segons s'afirma en la interlocutòria recollida per l'agència Efe.

De forma prèvia a la sol·licitud de la "pertinent desclassificació" de documentació secreta, el jutge reclama al CNI informació relativa a la compra i possible ús de Pegasus i sobre les "concretes persones" que van actuar en nom d'aquest organisme als processos d'encàrrec, compra i recepció del programa i si es va utilitzar per espiar Aragonès.



18 independentistes espiats

El jutge de Barcelona remarca en la seva interlocutòria que el col·lectiu Citizen Lab, vinculat a la Universitat de Toronto i expert internacional al programa Pegasus, va publicar l'abril del 2021 un informe sobre persones del moviment independentista català i d'ERC que van ser espiats a través dels seus telèfons mòbils. Aragonès era un dels 18 independentistes que l'Estat hauria espiat amb suposada autorització del Suprem.

En aquest sentit, subratlla que l'informe de Citizen Lab detallava que el mòbil d'Aragonès va ser infectat a través d'SMS enviats els dies 4, 5 i 13 de gener del 2020, quan era vicepresident de la Generalitat, i que l'informe pericial ha presentat al jutjat "avala" aquest fet.