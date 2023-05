Un jutjat deixa La Ruïna a un sol pas de l'ordre de desallotjament

La magistrada del jutjat de primera instància número 39 de Barcelona ha ordenat als ocupants del centre social La Ruïna, al barri de la Bonanova, que abandonin l'immoble i el deixin en mans dels seus propietaris, entre els quals hi ha la Sareb.

D'aquesta manera dona la raó a la societat pública estatal, en contra de la voluntat dels ocupes, que van al·legar en el judici de la setmana passada que la propietat els havia d'oferir un lloguer social abans de desnonar-los. La sentència encara es pot recórrer a l'Audiència de Barcelona i, per tant, no es fixarà una data per al desallotjament.

Tant La Ruïna com l'adjacent El Kubo, a la plaça de la Bonanova de Barcelona, porten anys ocupades, però en les últimes setmanes, acostant-se les eleccions municipals, s'han vist impulsades al primer pla mediàtic per l'ús polític que n'han intentat fer els partits de dreta extrema Valents i Cs, així com la ultradreta de Vox i l'empresa ultra Desokupa per demanar-ne el desallotjament immediat. Les darreres setmanes s'han succeït les manifestacions i contramanifetacions sobre la qüestió.

Fa uns dies la justícia va desestimar el desallotjament cautelar de La Ruïna demanat per la Sareb, i els Mossos volen que el desallotjament de les dues cases es faci el mateix dia. Cada casa ocupada té un procediment obert en jutjats diferents i sobre El Kubo ja hi ha ordre, però no en el cas de 'La Ruïna'.