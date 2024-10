Un jutjat de Mataró amnistia 45 guàrdies civils per les càrregues de l'1-O a Dosrius

La titular del jutjat d'instrucció número 4 de Mataró ha decidit amnistiar 45 agents de la Guàrdia Civil encausats per les càrregues que van portar a terme al municipi de Dosrius (Maresme) durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Els agents estaven denunciats per delictes de lesions, danys i atemptat de l'autoritat, però la magistrada entén que queden emparats per la mesura de gràcia.

El mateix escrit de la jutgessa exonera de qualsevol responsabilitat l'aleshores alcalde de la població, Marc Bosch, i el regidor Eduard Garcia, que també estaven investigats, en el seu cas per desobediència i atemptat contra l'autoritat.

Els 45 agents als quals s'investigava per les lesions denunciades per votants de Dosrius formaven part de les unitats antiavalots que van actuar en aquest municipi durant l'1-O. Nombrosos vídeos difosos a les xarxes socials aquell dia mostraven l'actuació policial amb càrregues contra els votants als col·legis electorals.

L'aleshores alcalde ha recordat a l'ACN que pel juliol la jutgessa va demanar a totes les parts si estaven d'acord amb l'aplicació de l'amnistia, i tant la seva defensa, com la d'Òmnium Cultural -acusació popular a la causa-, com les dels votants afectats van dir que no per als guàrdies civils.

Bosch va ser un dels lesionats pels cops de porra de la Guàrdia Civil durant la càrrega policial a l'Escola Castell del municipi i va haver de ser atès a l'Hospital de Mataró. L'aleshores alcalde participava del referèndum amb la resta de veïns del poble quan un ampli desplegament de la Guàrdia Civil va irrompre a les instal·lacions i es va endur tot el material relacionat amb el referèndum d'autodeterminació. Els agents també van actuar al casal del nucli urbà de Canyamars, igualment carregant contra les persones que eren a la porta dels col·legis.

Ara, un cop la magistrada ha resolt que la llei sí és d'aplicació per a tots els investigats, Bosch ha indicat que estan estudiant recórrer la decisió d'amnistiar els 45 agents de la Guàrdia Civil.