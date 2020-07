El jutjat de vigilància penitenciària ratifica el 100.2 de Junqueras, Rull i Turull

El jutjat de vigilància penitenciària número 5 ha ratificat l'aplicació de l'article 100.2 a Oriol Junqueras, Josep Rull i Jordi Turull. Constata que "el que la fiscalia no va aconseguir que s'admetés en la sentència condemnatòria s'intenta aconseguir ara en fase penitenciària mantenint una oposició fèrria a tot allò que suposi facilitar sortides del centre penitenciari". La jutgessa remarca que els interns reconeixen els fets i assumeixen la responsabilitat de les seves accions, tot i no compartir-ne la qualificació jurídica. També subratlla que els seus pensaments són legítims, que no poden fer un programa per canviar la seva ideologia, i nega que el 100.2 sigui un grau intermedi entre el segon i el tercer.

La jutgessa insisteix en què no hi ha cap programa de tractament per al delicte de sedició

Després de recordar que el Suprem va desestimar de forma expressa la petició de la fiscalia de posar límits temporals al tercer grau o limitar l'itinerari penitenciari dels condemnats, la jutgessa remarca que tots ells han col·laborat en totes les activitats, entrevistes i cursos proposats. Insisteix que no hi ha cap programa de tractament per al delicte de sedició, i creu que la Fiscalia continua defensant que cal que l'intern canviï el seu pensament i la seva ideologia política, quan són legítims en l'actual ordenament jurídic.



En el cas de l'exvicepresident Oriol Junqueras, la sentència destaca que ha reflexionat sobre el que ha passat i sobre les seves decisions, i "considera actualment que el diàleg és el mecanisme per defensar el seu posicionament i donar resposta a possibles conflictes". També reconeix que "podria haver actuat d'una altra forma", i "admet les conseqüències que s'han originat per la seva conducta, que no eren les desitjades".



Pel que fa a l'exconseller Jordi Turull, destaca que les seves conviccions personals són fermes, però ell mateix diu que "probablement hi ha altres vies per aconseguir els fins pretesos" i que les decisions d'aquell moment "podrien haver estat diferents". Es considera compromès políticament però els seus objectius de futur estan en l'activitat privada.



També l'exconseller Josep Rull "buscaria altres vies o mecanismes per aconseguir" els seus objectius polítics i "assumeix la responsabilitat de les seves accions". Ara bé, defensa la seva innocència i també assegura que el seu objectiu és treballar en l'esfera privada. Per als tres, la jutgessa constata que els seus currículums fan innecessari que facin cap programa per interioritzar que les lleis s'han de complir.

La Fiscalia demana que sigui el Suprem qui ho avali

El jutjat de vigilància penitenciària de Lleida va determinar que havia de ser el Suprem qui resolgués la interlocutòria sobre el 100.2 de Forcadell

D'altra banda, la Fiscalia ha reclamat al Tribunal Suprem que declari la seva competència per revisar els recursos contra l'aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari als presos independentistes, que considera un "tercer grau encobert". En un escrit signat pels quatre fiscals del judici de l'1-O, el ministeri públic considera que, ja que la concessió d'un tercer grau seria revisable per aquest tribunal, correspon a la sala segona del Suprem decidir sobre els recursos.



Els fiscals Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno i Fidel Cadena es pronuncien sobre si el Suprem ha de ser competent per resoldre un recurs d'apel·lació contra l'aplicació del 100.2 als presos independentistes després que el jutjat de vigilància penitenciària de Lleida determinés que havia de ser el tribunal sentenciador qui resolgués sobre una interlocutòria seva que acceptava aquestes mesures per a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En canvi, el jutjat de vigilància penitenciària que ha avalat el 100.2 per a Junqueras, Rull i Turull ha establert que els recursos s'han de presentar davant de l'Audiència provincial corresponent.



Els mateixos fiscals del Tribunal Suprem admeten que aquesta qüestió és controvertida, i demanen a l'alt tribunal espanyol que fixi una "doctrina unificadora", tot remarcant que la decisió que prengui sobre Forcadell "pot afectar a interns" de la mateixa causa.

Pendents del tercer grau

Amb la ratificació del 100.2 per a Junqueras, Rull i Turull ja són tots els presos de l'1-O els que compten amb l'aprovació del jutjat de vigilància penitenciària pel que fa a aquest règim. En qualsevol cas, aquest podria decaure en les properes setmanes si la Secretaria de Mesures Penals, dependent del Departament de Justícia, dóna el seu vist-i-plau a la proposta unànime de les juntes de tractament de les presons en les quals compleixen pena perquè tots ells passin al tercer grau, motiu pel qual únicament anirien a dormir a la presó els dies laborals.