Juvillà renuncia a l'amnistia per portar la seva causa al Tribunal d'Estrasburg

L'exdiputat de la CUP al Parlament, Pau Juvillà, ha anunciat aquest dilluns que ha presentat les al·legacions pertinents per excloure's de la llei d'amnistia. El cupaire ha fet aquest pas per presentar una demanda contra el "regne d'Espanya" davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg: considera que s'ha produït una "vulneració evident dels drets humans, polítics i de llibertat d'expressió en el meu cas i en molts d'altres".



"Ho fem perquè entenem que és molt important que Estrasburg es pronunciï i determini aquesta vulneració evident dels drets de llibertat i d'expressió política", ha explicat en una roda de premsa davant dels jutjats de Lleida "Volem que sentenciï contra Espanya i s'estableixi un precedent", ha afegit l'exsecretari tercer de la Mesa del Parlament de Catalunya, afegint que "no hi pot haver desobediència a una ordre injusta".

Juvillà ha detallat que les al·legacions han permès presentar la demanda per vulneració dels articles 9 i 10 de la Convenció de Drets Fonamentals, referents a la llibertat ideològica i d'expressió. L'exdiputat vol que Europa es "pronunciï" en la seva causa, en la qual considera que hi ha hagut una "vulneració evident dels drets de llibertat i expressió política". Espera "una sentència contra Espanya, que estableixi precedent i això no torni a passar mai més".

Etapa de regidor a Lleida

La causa es remunta a l'etapa de Juvillà com a regidor a l'Ajuntament de Lleida. Aleshores, es va negar a retirar uns llaços grocs del despatx municipal en període electoral després d'una denúncia de Ciutadans i malgrat els advertiments de la Junta Electoral Central. En recollir l'acta de diputat al Parlament, el cas va passar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el va condemnar a mig any d'inhabilitació per a exercir un càrrec públic i a una multa de 1.080 euros per un delicte de desobediència.

Carles López, advocat de Juvillà, ha recordat que van presentar diversos recursos contra la sentència que van ser desestimats, l'últim dels quals va ser un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional (TC) que no es va admetre a tràmit el 17 de juny passat. Justifica la seva jugada puix la condemna ja ha estat completament executada i per facilitar el recorregut a Estrasburg.

"El Pau ja té una sentència completament executada i el procediment judicial està arxivat definitivament. Considerem que la llei no té cap efecte real sobre la seva situació. (...). Ens podria ocasionar una pèrdua d'oportunitat perquè tenim plantejades demandes de vulneració de drets fonamentals que es podien veure afectades o bé podria ser una temptació per a l'Estat espanyol per fer decaure els procediments judicials", ha detallat López.

Els policies i l'amnistia

El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha donat suport a Juvillà en la roda de premsa que s'ha celebrat aquest dilluns a Lleida. Cornellà ha aprofitat l'ocasió per reclamar que els policies que van infligir "agressions" durant el procés quedin exempts de l'aplicació de la llei d'amnistia. "En cap cas es contempla el delicte de maltractament o tortura que van infligir", ha dit.