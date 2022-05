JxCat abandona definitivament de l’acord per la reforma de la llei de Política Lingüística per falta de consens

Junts per Catalunya (JxCat) s’ha desmarcat definitivament de l’acord per la reforma de la llei de Política Lingüística per acord "unànime" de la direcció perquè no hi ha "consens polític" ni amb les entitats. "No és cert que aquesta reforma serveixi per protegir la immersió", ha afirmat el portaveu del partit, Josep Rius, en una roda de premsa extraordinària per informar de la decisió. El partit ha traslladat la decisió al soci de Govern aquest migdia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reclamar aquest dilluns "unitat" als partits per impulsar de manera urgent la reforma.

El partit nega que es tracti d'una mesura per protegir la immersió

En contrapartida, JxCat traslladarà en els propers dies una proposta al Govern, així com a la resta de partits i entitats educatives i per la llengua, per fer front a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que insta a complir la sentència del 25% de castellà a les aules en els propers dies, tot i que el portaveu no ha aclarit de quina manera. La decisió s'ha pres per la direcció "en col·laboració" amb els membres del grup parlamentari, que són qui en primera instància havien arribat a l'acord amb la resta de formacions.



JxCat havia estat un dels grups, juntament amb ERC, PSC i Comuns, que havien arribat a finals de març a un acord per reformar aquesta llei per esquivar la sentència del TSJC. Després de la polèmica generada a les xarxes i el posicionament contrari d’algunes entitats i figures polítiques, però, va deixar l’acord en stand by, pendent de prendre una decisió definitiva que ha arribat un mes i mig després.

Segons el partit, la interlocutòria d'aquest dilluns que dona 15 dies pel compliment de la sentència demostra que el canvi en la llei no serviria per blindar la immersió. "El TSJC ja coneixia la proposta de modificació i tot i això ha seguit endavant", ha afirmat Rius.

El portaveu ha explicat que no s'han acceptat les tres condicions que el partit havia demanat a les altres formacions per tornar-se a sumar a l’acord, que eren mantenir el català com a llengua vehicular, protegir les direccions i els docents i mantenir les aules d’acollida. Això, sumat a la manca de consens, ha provocat la marxa enrera definitiva del partit.



Durant el mes i mig en què han mantingut silenci sobre l’acord, Rius ha criticat les "lliçons" rebudes per part d’altres partits, que havien criticat durament el bloqueig. El portaveu ha carregat en concret contra el PSC, a qui ha retret que hagués pogut fer més per protegir la immersió des de Madrid. "El que no farem segur és canviar la llei per acatar una sentència", ha conclòs.