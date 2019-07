Esquerra Republicana (ERC) tenia un pacte de govern amb els Comuns per la Diputació de Barcelona que deixava fora Junts per Catalunya (JxCat). Aquesta hipòtesi és la raó per la qual el partit de Quim Torra i Carles Puigdemont va decidir negociar un acord amb el PSC que farà possible que Núria Marín, alcaldessa socialista de l'Hospitalet Llobregat, es converteixi, si res no canvia, en la nova presidenta de l'organisme supramunicipal barceloní.



Entre ser a la Diputació de Barcelona i no ser-hi, JxCat va optar per negociar amb els socialistes, perquè segons els dirigents de l'espai post-convergent, els dirigents d'ERC no els havien fet cap proposta, no els havien fet arribar "cap paper". Només un missatge verbal segons el qual que si votaven a favor d'ells "els tractarien bé".

No obstant això, el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, va declarar que tenien una proposta de pacte amb JxCat que era, "com a mínim igual que la que han acabat signant amb el PSC. Per tant tenien llibertat per escollir".



Els republicans pensen que posar en mans del PSC la tercera institució del país és un error enorme, que deixa en situació "molt delicada" les relacions entre els dos principals partits independentistes.

No hi ha cap mena de dubte que aquest pacte entre JxCat i PSC representa la pujada d'un graó més en l'escalada de tensió entre totes dues formacions que governen en coalició a la Generalitat de Catalunya. De moment no hi ha cap indici de rectificació per part de ningú. ERC no ha demanat cap reunió formal a JxCat i tampoc s'ha detectat cap moviment a la inversa.



L'acord entre JxCat i PSC fereix sensibilitats a tot l'àrea independentista, i s'ha especulat sobre possibles discrepàncies entre l'entorn de Carles Puigdemont i l'aparell del PDeCAT, però des de totes dues instàncies s'ha desmentit aquest extrem. Els tractes entre independentistes i forces que van donar suport a l'aplicació de l'article 155, i que no descarten que s'apliqui de nou, "si cal", provoquen desconcert, si més no.



Les xarxes han bullit durant aquestes darreres hores amb missatges de desqualificació del "pacte amb els del 155" per part d'independentistes de tota mena, també de personalitats que defensen la legitimitat de la presidència de Carles Puigdemont i donen suport al Consell per la República.

Tot i així, fonts properes a Carles Puigdemont consultades per Públic han justificat l'acord. "No ens agrada, no és el que nosaltres volem", però "pactar amb el PSC ja no és delicte, ens han ensenyat", han afirmat amb certa càrrega irònica. Recorden que, a 26 municipis on havia guanyat JxCat, ERC ha pactat amb el PSC.



Les mateixes fonts assenyalen amb particular èmfasi els casos de Figueres i Sant Cugat, on JxCat va ser la força guanyadora i ERC va pactar amb altres forces per evitar que l'espai post-convergent mantingués l'alcaldia en aquests municipis.

"Si la unitat queda esquerdada", diuen, no és per l'acord sobre la Diputació de Barcelona. "Si volen tornem a parlar", "revertim els pactes rars", insisteixen.



Des d'ERC, Salvador Sabrià, havia apuntat la possibilitat d'una "rectificació" per part de JxCat i dirigents com la diputada al Congrés Laura Borràs, o el diputat Francesc de Dalmases van respondre de manera prou significativa. "Revertim aquests pactes? Tots Viga! Som-hi!", "Comptador a zero, junts arreu, més forts que mai, esperit 1Oct... Fem-ho!" han deixat escrit a xarxes socials.

Tothom lamenta els pactes però no explica els pactes que es volien fer excloent altres. Els qui estem en contra de pactar amb els del 155 ho estem arreu. Ho faci qui ho faci. Revertim aquests pactes? Tots? Vinga! Som-hi! — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 5 de juliol de 2019

Aquest 'i tu més!' entre indepes és intolerable. Aquest cap de setmana es pot acordar revertir tots els pactes amb el 155 post municipals i incloure la Dipu de Barcelona. Comptador a zero, junts arreu, més forts que mai, esperit 1Oct... Fem-ho! https://t.co/dwzDd8JmLG — Francesc de Dalmases @JuntsXCat (@francescd) 5 de juliol de 2019

Res indica, no obstant això, que hi hagi disposició per posar el comptador a zero en les relacions entre ERC i JxCat, i si és així, els socialistes podran recuperar la presidència de la Diputació de Barcelona, que en els últims anys havia estat en mans de Convergència.

Un triomf per Miquel Iceta

La decisió de JxCat podria actuar com a revulsiu entre els dirigents independentistes, però si ningú mou nova fitxa, Núria MarÍn serà a partir de dijous que ve la nova presidenta d'aquesta important entitat de l'administració catalana i d'aquí quinze dies l'acord haurà quedat com un greuge més entre els dos socis de Govern de la Generalitat.



De moment, qui apareix com a triomfador indiscutible d'aquesta jugada és el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que aquest mateix dissabte ha defensat l'acord amb JxCat davant la direcció del seu partit. Ho ha fet amb una nova exposició dels seus "criteris" en matèria de pactes: "Contra els blocs, transversalitat; contra el bloqueig, governs estables; contra el sectarisme, respecte institucional", ha dit.

"Aquests són els nostres criteris i normes de conducta i estaria molt bé que tothom els acceptés", ha manifestat en la rerunió del Consell Nacional del PSC.



El líder del PSC ha carregat contra els discursos dels dirigents independentistes que ha qualificat d'"hipòcrites i contradictoris". Els seus partits, segons ell, uns "erosionen les institucions" perquè "només accepten com a democràtics els resultats que els són favorables".



"Escolto a uns partits criticar altres partits perquè fan uns pactes que els partits que critiquen fan a la localitat veïna", ha assenyalat irònicament Iceta. Sembla que "la crítica que es fan els uns als altres és a veure qui pacta més amb els socialistes", ha remarcat.



"Que es mirin al mirall" i observin que pactar amb el PSC és garantia d'estabilitat,

"s'està intentant explicar que sense el PSC va tot millor i als fets em remeto, és tot el contrari", ha afegit.