JxCat obre precampanya amb crítiques a ERC: "L’independentisme pragmàtic és el més màgic de tots"

Tot i que encara es desconeix la data exacte de les properes eleccions, la política catalana ja està directament en precampanya, després que la setmana passada el president Torra anunciés el final de la legislatura un cop s’aprovin els pressupostos. En aquest context, Junts per Catalunya (JxCat) ha celebrat un acte amb els seus principals dirigents aquest dissabte al Born Centre de Cultura i Memòria. I les crítiques a ERC, l’encara soci de govern, no han trigat a arribar. L’exconsellera i líder del partit a Barcelona, Elsa Artadi, ha carregat contra "l’independentisme pragmàtic", perquè és el "més màgic i el menys pràctic de tots" ja que, segons ella, "els autèntics èxits han vingut de l’exili". Artadi també ha afegit que mai s’hauria d’haver permès que la Junta Electoral Central (JEC) "violés" el Parlament i "inhabilités" com a diputat el president de la Generalitat, Quim Torra.



El cap del Govern i el seu predecessor, Carles Puigdemont, han estat els principals ponents d’un acte que, amb el títol "A punt", volia demostrar que JxCat està preparat per als futurs comicis, en què sembla clar que el seu objectiu seria evitar la victòria d’ERC. Torra ha tornat a insistir en la necessitat que hi hagi un mediador en la taula de negociació entre governs, que s’ha de posar en marxa aquest mateix mes, i ha afegit que així li exigirà al president espanyol, Pedro Sánchez, quan l’organisme es reuneixi per primera vegada. De fet, ha recordat que així ho ha aprovat el Parlament aquesta mateixa setmana.

El president de la Generalitat ha defensat circumscriure la taula de diàleg a l’"arrel del conflicte polític", i deixar les qüestions relacionades amb el finançament i les infraestructures, entre d'altres, en mans de les comissions bilaterals. "Diàleg? Sempre. Negociació? A punt, però negociació real, on parlem del que és l'arrel del conflicte polític a Catalunya, que va de democràcia, de drets fonamentals i d'exercici de sobirania", ha dit Torra.



En una intervenció per videoconferència, l’expresident Puigdemont ha assegurat que el de JxCat és un espai "especialment resilient". "Ho hem hagut de remuntar tot, ho hem remuntat tot", ha insistit i ha afegit que "quan el president Torra digui la data en què als catalans i a les catalanes ens tocarà anar a les urnes, haurem d'estar a punt". S’ha mostrat confiat que el resultat a les urnes del partit serà millor del que pronostiquen ara mateix les enquestes i ha definit JxCat com a "força indispensable i inevitable per a tot aquell que vulgui fer política des del realisme i l'eficàcia".

Intervenen els hipotètics candidats

La líder de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha elogiat el "treball" de Torra en favor de "la unitat de l'independentisme", que, tot i haver "constatat" que el Govern està "trencat" i la legislatura "acabada", ha decidit avançar per aprovar els pressupostos. "Amb Pedro Sánchez no sabem a qui tenim davant. Amb Quim Torra, sí", ha assegurat en una intervenció en què ha carregat contra les propostes que Sánchez ha fet per Catalunya, una llista de la qual ha dit que té "un tuf colonial” i a la qual ha indicat que podrien respondre amb una llista de "ferits i mutilats" per les càrregues policials.



En l’acte han intervingut bona part dels aspirants a liderar la llista de JxCat. A més de Puigdemont, ho han fet la mateixa Borràs i els consellers Damià Calvet (Territori), Jordi Puigneró (Polítiques Digitals) i Àngels Chacón (Empresa).