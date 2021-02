JxCat perd el lideratge del bloc independentista

Junts per Catalunya ha perdut el lideratge del bloc independentista davant d'ERC, que s'ha imposat després d'empatar a 33 escons amb el PSC. JxCat és, doncs, tercera força, però només un escó per darrere de republicans i socialistes. Ha perdut dos escons respecte el 2017, quan en va obtenir 34. Tot i això, l'expresident Carles Puigdemont, número u per Barcelona, i la presidenciable, Laura Borràs, han evitat parlar de derrota davant d'ERC i han remarcat la "victòria de l'independentisme", que ha superat el 50% de vots i escons. Els tres partits independentistes -JxCat, ERC i la CUP- sumen 74 diputats, mentre que la passada legislatura van quedar-se en 70.

Puigdemont: "Hem vençut les forces del 155, que segueixen sense tenir capacitat d’articular un govern sòlid a Catalunya"

L'expresident i cap de llista de la formació, Carles Puigdemont, ha celebrat en videotrucada des de Brussel·les que l’independentisme hagi reeditat la victòria de 2017, però aquest cop, a més, superant el 50% dels vots i escons: "Hem vençut les forces del 155, que segueixen sense tenir capacitat d’articular un govern sòlid a Catalunya". Per l'expresident, els resultats mostren que, malgrat la repressió, "és impossible fer política sense parlar d'independència" a Catalunya. "El missatge de la gent és el mateix: persistim", ha reblat.

JxCat és la formació que ha guanyat a més comarques i municipis, concretament, en 22 comarques i 625 municipis. Tot i això, ERC ha retallat distàncies respecte 2017 i, a més, s'imposa als postconvergents en municipis més grans. "Molts han insistit que l'independentisme era un suflé, però no para de crèixer", ha afirmat la cap de campanya, Elsa Artadi. JxCat ha obtingut 566.580 vots, el 20,07% del total, davant del 21,31% d'ERC.



La candidata a la presidència, Laura Borràs, ha dit que els resultats han demostrat que els que parlaven del "mite de l’apatia" pel que fa als votants independentistes s'equivocaven. "Aquesta nit s’ha produït la victòria de l’independentisme", ha remarcat, en la mateixa línia que Puigdemont. Borràs ha dit que el fet que hi hagi majoria independentista "ha de tenir conseqüències polítiques", com ja han dit durant la campanya, tot i que no ha concretat quins seran els següents passos. Borràs havia dit que si se superava la barrera del 50% de vots calia recuperar la declaració d'independència feta per Puigdemont després de l'1-O.

Pel que fa a aliances, Borràs s’ha limitat a avançar que ha parlat amb ERC i la CUP i s’han emplaçat a "treballar plegats" perquè la majoria "doni els seus fruits". En relació als resultats dels partits no independentistes, Borràs ha afirmat que "el bloc constitucionalista es divideix i perd força". Tot i això, ha reconegut "la desunió de l’independentisme", amb "baralles internes" i "desencontres", com el factor que ha permès que "un partit del 155 passi per davant".



Malgrat la victòria del PSC, Borràs ha reafirmat que "no podem girar full com volia el 155" perquè cal "avançar" cap a la independència: "Hem d’anar més lluny que mai", s'ha limitat a dir.

D'altra banda, Artadi s'ha referit als resultats com a "empat" amb ERC i ha assegurat que és un missatge de la ciutadania perquè els dos partits s'entenguin: "No es desfà l'empat que fa tres anys que tenim amb ERC. La gent ens demana unitat". La cap de campanya s'ha mostrat convençuda de la reedició d'un pacte de govern com l'actual, amb Junts i ERC, tot i que no ha volgut concretar si investiran el cap de llista d'ERC, Pere Aragonès. Per reeditar aquest pacte de govern, necessitaran el recolzament actiu o passiu de la CUP. Artadi ha assegurat que estan "molt contents" amb els resultats. "És una gran nit per l'independentisme", ha sentenciat.



El PDeCAT, d'altra banda, ha quedat finalment fora de l'hemicicle, amb el 2,72% dels vots. La ruptura de l'espai postconvergent ha acabat perjudicant Junts, que ha perdut els 75.000 vots que han anat cap a la llista encapçalada per l'exconsellera Àngels Chacón, amb els quals hagués pogut imposar-se a ERC.