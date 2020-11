JxCat presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat perquè "no són bons per a Catalunya"

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha anunciat que presentaran una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat per al 2021. En una roda de premsa telemàtica aquest dijous, Borràs ha dit que ho fan "per responsabilitat" i com a "crit d'alarma", i que aquest moviment servirà per "poder negociar" amb el Govern espanyol i poder corregir-los. Segons la portaveu de JxCat, els comptes de l'Executiu de Pedro Sánchez per a l'any que ve "no són bons per a Catalunya" i són "insuficients per afrontar les necessitats de la societat catalana".



La formació es desmarca així del PDeCAT, que ja va anunciar que no presentaria esmena a la totalitat, i constata la fractura del grup parlamentari. Borràs ha dit que ella parla només en nom de Junts: "Qualsevol altra consideració ho hauran de fer altres persones", ha apuntat.

Per negociar un canvi en el posicionament de JxCat, Borràs ha dit que cal que hi hagi un "canvi en l'actitud del Govern espanyol" a qui ha retret que "no dialoga". "Necessitem que hi hagi algú a l'altre costat", ha dit. Borràs ha afirmat que no es tracta només de pactar canvis en partides concretes sinó de negociar un "context més general" i ha afirmat que no es pot deslligar del context de "repressió".



"La repressió l'hem de posar sobre la taula cada vegada que parlem amb l'Estat", ha afirmat. Borràs ha remarcat que JxCat és "exigent" i no hi és per "aplaudir" o "afavorir". "Som per defensar els interessos de Catalunya", ha subratllat. Borràs ha opinat que els pressupostos "giren l'esquena als catalans", "no resolen l'espoli fiscal congènit" i "no tenen en compte els deutes" de l'Estat espanyol amb Catalunya.

Entre les mancances dels pressupostos, Borràs ha criticat que no incloguin una reducció de l'IVA dels sectors més afectats per la pandèmia o del material sanitari. També ha censurat que hi hagi un "augment de la pressió fiscal" i ha fet esment de l'augment de la quota d'autònoms que dificulta encara més la recuperació, entre d'altres. La pressió fiscal, però, fonamentalment s'incrementa a les rendes altes i a les grans empreses.

Pel que fa a les altres formacions independentistes, ERC està en converses amb el Govern espanyol i no es preveu que presenti una esmena a la totalitat, mentre que encara no se sap què farà la CUP.